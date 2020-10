Municipales lanzaron un paro de 48 horas para la semana próxima

Según el comunicado de Festram, los intendentes «ofrecen $0 por julio y $3.000 como suma fija no remunerativa ni bonificable por agosto». En tanto, «para septiembre 11% del sueldo básico como suma no bonificable y 4% suma no remunerativa no bonificable. Estos aumentos son sólo sobre el básico y no impactan en la totalidad del salario. Ejemplo: una categoría 15 recibe en Setiembre un aumento de $2.500 (11+4), lo que para un ingreso efectivo de bolsillo en categoría media es el 6% real. En dinero efectivo es menor que lo ofrecido en propuestas anteriores».