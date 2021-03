Conoció a Maradona y le hizo un gran homenaje en el fondo de su casa

Una familia que tiene su casa en barrio Los Aromos decidió realizar un gran homenaje a Diego Maradona, quizá el más grande que existe en la ciudad. Desde ahora en más, cada vez que los dueños del hogar salgan al patio y observen el fondo, verán al 10 recibiendo la pelota, con la camiseta argentina y la cinta de capitán. “Somos una familia muy maradoniana. Me pareció un regalo muy significativo para hacerle a mi viejo y en sí a toda la familia, por lo que significa Diego para nosotros”, explica Leila Capitano a El Roldanense.

Leila es hija de Salvador, eterna mano derecha de Jorge Solari, quien era el entrenador de Newell’s cuando Diego se puso la camiseta rojinegra en 1993. Además, él era era entrenador del Emelec de Ecuador que enfrentó a la «Lepra» en el amistoso de bienvenida al crack.

El mural mide 8 metros de ancho por 3,5 de alto y encierra una gran historia familiar con el ídolo popular. “Tuve la suerte de conocerlo gracias a mi padre y mi hermano Leonel. Y, como lo conocí más allá de lo deportivo, le estoy muy agradecida por la calidad humana que tuvo siempre”, relata.

“Diego es ver llorar de emoción a mi viejo, verlo cumplir un sueño a mi hermano. Y representa un ser genuino y humilde, con sus aciertos y desaciertos”, relata con entusiasmo la artífice del homenaje. Y explica la historia que involucra a Diego y Leonel: “A los 18 años, mi hermano le compuso un tango y, desde ese momento, Diego lo tuvo en cuenta. Leonel tiene una enfermedad en la vista y él siempre preguntaba cómo estaba. Hoy mi hermano tiene 40, y que un ídolo como él siguiera teniendo en cuenta su enfermedad después de años no tiene precio”.

Ella es preparadora física y asegura que no vio jamás un atleta similar. “Diego para mí significa muchas cosas. Primero, como deportista, algo que creo no tener la suerte de volver a ver. Me dedico al cuerpo y lo que él representa deportivamente para todos los que hemos jugado alguna vez con una pelota, va más allá de lo descriptible”, cuenta.

A Tomás (@tod.by en Instagram) le llevó cuatro días enteros de trabajo la realización de la pintura. “Él también es muy maradoniano, una condición que tuvimos para elegir al artista”, asegura Leila. El mural fue hecho al fondo de una cancha de fútbol tenis. “Elegí esa foto porque él está recibiendo la pelota, la recibe de nuestra cancha”, destaca la ideóloga. A cinco meses de su fallecimiento, Maradó tiene su gran homenaje en Roldán.