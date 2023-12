Nadie quita lo bailado: Martín Rivero renovó contrato en su club y se ilusionó con un nuevo desafío

Aún cuando estuvo a solo un partido de pelear por el ascenso a primera división, nadie le quita lo bailado a Martín Rivero. El futbolista local fue una de las piezas claves de Agropecuario, el equipo de la localidad de Carlos Casares (Buenos Aires) que compitió hasta el final por el objetivo grande. Una vez finalizada la temporada, optó por renovar el contrato y volverá a los entrenamientos el martes 2 de enero. Antes, pasó las fiestas en la ciudad e hizo un balance de estos 12 meses en diálogo con El Roldanense.

“He tenido llamados de clubes de la categoría que querían contar conmigo, pero decidí seguir una temporada más acá. El 2023 fue muy bueno, más allá de que terminamos con un sabor amargo por cómo se dio el cierre”, describió Rivero al comienzo de la charla. “Peleamos el torneo durante todo el año, hasta la última fecha, aunque no pudimos ganar en Paraná. Eso no quita el camino recorrido durante el año, estuvimos cerquita de jugar la final por el ascenso”, profundizó el jugador surgido en Rosario Central.

A la hora de hacer una valoración, Tincho calificó el año como positivo y posó la mirada en el comienzo del 2023, cuando estampó la firma en el club sojero. “ El balance es positivo, desde el grupo que se armó allá por el 3 de enero cuando arrancamos la pretemporada, y desde lo personal. Me tocó atravesar un año muy lindo desde lo deportivo”, definió. “No se pudo dar, y después en el Reducido no hicimos un mal partido ante Ferro. No lo pudimos aprovechar, pero esto es fútbol, más en Argentina y dentro de esta categoría, donde todo es muy parejo”, señaló.

Su continuidad en Agropecuario es por un año más, con el objetivo de volver a los primeros planos. “Cuando me llamaron el técnico y el presidente de Agropecuario hace un año, hablamos del plantel que se iba armar, los jugadores que llegarían y que se iba a formar un equipo competitivo. Eso influyó para que vaya”, expresó. “Quedó demostrado que el equipo jugó siempre a ganar y tomó cada partido como una final. Eso lo noté cuando vi los jugadores que ya habían arreglado y los que estaban por ir, nombres de peso y con continuidad en la categoría”, dijo.

“Sabía y tenía la intuición de que pelearíamos por cosas importantes”, esgrimió el jugador roldanense. “El club venía de algunos años malos en que no peleaba por ascender, entrar al Reducido o jugar la Copa Argentina. Este año se pudo revertir con este plantel y el cuerpo técnico, que también era nuevo”, destacó. Durante el 2023, además, Rivero vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera, al ingresar a la cancha de la mano con sus dos hijas en la previa a uno de los partidos más importantes del campeonato.

Con la ilusión renovada y la posibilidad de arrancar de cero nuevamente, se une a sus compañeros para disputar un torneo de Primera Nacional que será largo. “Lógicamente, las expectativas son las mismas para este año que empieza. Queremos terminar entre los primeros tres puestos, como hicimos durante todo el año 2023, y tratar de coronarlo”, expresó. “Va a ser una temporada durísima, como la que pasó, pero hay que mentalizarse y trabajar fuerte para cumplir el objetivo”, afirmó.