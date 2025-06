Natalia Porfiri: “El Concejo debe ser una institución que represente al conjunto de los roldanenses”

La lista Somos Roldán, hoy Más Para Santa Fe obtuvo el triunfo en la categoría a concejales encabezada por Mariano Mateo y secundada por Natalia Porfiri. Con dichos resultados y, al renovarse tres de las bancas, la candidata accedería al tercer escaño en juego.

Según el espacio político, este escenario dejaría un equilibrio necesario en el ámbito legislativo más allá de los resultados de la intendencia ya que, de esta manera, las dos fuerzas políticas de mayor peso en la ciudad quedarían en paridad lo cual entienden que “permitirá retomar los caminos del consenso y búsqueda del bien común”.

Porfiri se reconoce como militante y dirigente política que ha sabido dejar de lado personalismos para formar parte de un espacio competitivo con un proyecto político común: “Queremos poner a Roldán de Pie”, expresa que no es sólo un slogan de campaña, si no que parte de un acuerdo entre el frente conformado, con una mirada positiva.

“Ninguno queriamos ser parte de un frente que nos uniera el espanto, queremos demostrar que la renovación de la dirigencia y los partidos políticos son posibles. Además estamos convencidos de que lo que nos une es la necesidad de devolverle a Roldán la alegría, el orden, la igualdad y eso es para nosotros ponerla de pie”.

“Si la gente me acompaña con su voto, seré la concejal que la gente encuentre. Voy a estar comprometida al ciento por ciento con la tarea de representar al vecino, recepcionar sus necesidades e inquietudes y encausarlas adecuadamente para que la discusión no se convierta en un debate sin fin y se convierta en una mejora para todos”.

Consultada sobre las demandas que observa en la ciudad no duda en responder que son muchas, “desde los servicios básicos hasta la proyección planificada de una ciudad integrada, moderna y mirando al futuro, pensada de aquí a 30 años” y amplía: “Para proyectar y generar políticas públicas, el primer proyecto que llevaré adelante será generar las condiciones para aprobar una ordenanza que permita la realización de un censo y relevamiento de niños y jóvenes fuera del sistema educativo obligatorio en Roldán. El Estado debe garantizar la formación y el cumplimiento de un derecho humano fundamental establecido en la Ley Nacional de Educación y la Ley de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes que establece que el acceso a la educación no puede ser restringido por ninguna causa. Desde un municipio también se puede y debe trabajar en ello. Sin datos concretos es difícil responder a las demandas de la gente y como representantes que queremos ser, tenemos la obligación de responder a ello”.

Algo que identifica como disruptivo en su candidatura es que su tarea como concejal no quedará en tratar y debatir en el recinto la agenda legislativa, si no que tenderá puentes y gestionará con los sectores, secretarías y niveles del estado que sean necesario, y concluye: “Que Diego Angeloni sea quien gobierne el municipio los próximos 4 años será

un beneficio y un reaseguro de trabajo conjunto, no sólo con nuestro bloque si no también, con todas las personas e instituciones que deseen como nosotros que Roldán se ponga de pie”.