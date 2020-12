Navidad con alta fiesta: había Djs, barra de tragos y hasta patovicas

Los vecinos de Punta Chacra tuvieron una larga noche de Navidad: cerca de 200 personas celebraron con djs, barra de tragos y hasta patovicas en una vivienda y en lo que a todas luces era una fiesta con mucha más gente que la permitida por el decreto nacional y provincial para reuniones en Nochebuena y Año Nuevo.

“A la tarde probaron el sonido un rato y a las 2 AM empezó la fiesta. Pusieron plásticos en el tejido para que no se vea. Había dos patovicas, DJ, la música extremadamente alta y 200 personas. Cobraban entrada. Había una barra”, describió a El Roldanense uno de los vecinos cercanos que no pudo pegar un ojo en toda la noche.

“Llamamos a la GUR a partir de las 2:30 y recién vinieron a las 4:45. Se fue la GUR y siguieron igual hasta las 5.45AM que llegó el 911 y cortó todo”, continuó el relato.

El dato escatológico viene de la mano de las muchas personas reunidas en un mismo lugar y los pocos baños para hacer sus necesidades: “No había baños químicos, hacían todo en un terreno de al lado”, contó el vecino, quien captó las imágenes que acompañan la nota.