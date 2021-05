Ni el confinamiento los detuvo: entraron a comercio del Paseo López y se llevaron $100.000 en mercadería

En la madrugada del domingo, dos hombres ingresaron a robar al conocido local de computación DyA ubicado en calle López al 600. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, ingresaron al local a la 01:58 de la madrugada rompiendo el candado de la reja y el vidrio del local. Se quedaron allí adentro por aproximadamente 20 minutos y se llevaron de todo, según contó Francisco, su dueño, a El Roldanense.

“El domingo me desayuné con esta noticia. A la mañana me llama un cliente y me dice que tenía todo abierto”, relató. Se llevaron tablets nuevas, celulares, cámaras para pc, palos de selfie, entre otros insumos. “Viendo en el video las cosas que van agarrando y viendo lo que no tengo, la suma en dinero será de aproximadamente 100.000 pesos”, detalló.

Una vecina del local sintió ruidos y corridas, y decidió llamar a la policía pensando que pasaba algo en la Casa de la Cultura que se encuentra frente al local. Cuando el patrullero pasó por calle López (secuencia que puede verse en los videos registrados por las cámaras de seguridad ubicadas dentro del comercio), los ladrones se agachan y se esconden. Luego, esperan a que se retiren y se van con sus manos y bolsillos llenos. “Quizás si hubiesen parado a ver lo que pasaba, iban a ver que la reja estaba abierta y el vidrio roto, los iban a enganchar adentro del local”, se lamentó Francisco.

En la mañana del domingo, cerca de las 10, cuando recibió la mala noticia y fue hacia su local decidió llamar a la policía, quienes una vez en el lugar le tomaron la respectiva denuncia. No sólo robaron sino que fueron dejando rastros: “Las cajas de las tablets, celulares y cosas que se llevaron las fueron dejando en la vereda de la calle Las Heras”, finalizó el comerciante visiblemente apesadumbrado por las pérdidas.