Noche de terror para una familia en La Casona: violenta entradera a punta de pistola

Una familia que vive en barrio La Casona vivió una noche de terror que pudo haber terminado en tragedia. Cerca de las 23.30 de este viernes cuando el matrimonio y sus dos hijos de 16 y cinco años llegaban a su domicilio de calle Dávalos fueron abordados por dos delincuentes que circulaban en moto y que a punta de pistola les robaron billetera y celulares.

“Frenamos el auto en la entrada y cuando me estoy por bajar para abrirle el portón a mi marido, aparecieron de la nada dos personas en moto, uno con casco y otro con gorrita, y apuntándole con un arma a mi marido empezaron a pedirle que le dieran todo”, relató Georgina a El Roldanense, aun con la voz aún disfónica por el momento de terror vivido.

“Mi marido les pedía que se calmen, y les dijo que les daba la billetera pero les pidió que le dejen la documentación. Le dijeron que no, que le de la billetera entera. Cuando se la da, el que iba de acompañante ya se iba, pero el que manejaba la moto le dice que nos saque los celulares”, siguió con su testimonio la mujer.

“Seguían apuntando y apoyándole el arma en el brazo a mi marido. Él no había llevado el celular, estaba dentro de casa. Mi hijo de 16 años si lo tenía encima, abre la puerta y se lo da. En todo momento nos estaban apuntando a los cuatro, mi hijo de cinco años adentro del auto lloraba sin parar”, contó Georgina.

Pero la cosa no terminó allí: “Cuando mi hijo le da el celular, seguía pidiendo mas, mete el arma adentro del auto y empieza a apuntarles otra vez. Me pide mi celular. Yo no lo tenía tampoco, le muestro las manos y se fueron”.

Cuando todo terminó, llamaron al 911 y justo pasó un móvil de la GUR. “Vino la Policía, hicieron un rastrillaje, pero no los encontraron y el sábado fuimos a hacer la denuncia, vieron el relevamiento de las cámaras pero no los encontraron”, se lamentó.

“Fue tal cual como se ve en los videos en Rosario o en Buenos Aires. Gracias a Dios no ocurrió una tragedia, pero es horrible, hacen lo que quieren”, finalizó Georgina quien contó su historia para que el resto de los vecinos estén alertas.