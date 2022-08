Nuevo cableado y luces led en barrio Las Acequias

En el marco de actualización y mejoramiento de la iluminación de la ciudad, la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Roldán colocó un nuevo cableado sobre calle Mocovíes, en el barrio Las Acequias.

Se trata de 300 metros de tendido eléctrico, arreglo de lámparas, y colocación de luces led. “Lamentablemente durante varias semanas ese sector estuvo a oscuras debido a que delincuentes habían sustraído los cables. Ante esta realidad, la nueva instalación se realizó con cables de aluminio y no de cobre, porque estos no tienen valor de reventa en el mercado y no suelen ser robados”, indicaron desde Servicios Públicos.

Además, las autoridades destacaron que las lámparas led “contribuyen a bajar el consumo energético de la ciudad y emiten mayor luminosidad que las lámparas corrientes”, y señalaron que “de la misma manera que fueron colocadas en el paso a nivel de la Ruta A012, se irá haciendo en toda la luminaria pública”.

Cabe recordar que durante agosto, el municipio licitará la adquisición de unas 2 mil nuevas luces para alumbrado público, por un monto presupuestado que supera los 24 millones de pesos.