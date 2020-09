Pese al combo de pandemia y crisis, en Roldán abrieron más de dos negocios por mes

Tener un emprendimiento en el contexto actual parece no ser de lo más aconsejable. La pandemia de coronavirus nos acerca noticias de industrias que han cerrado, empresas que debieron realizar un parate por no tener fondos para continuar, o empleados que se quedaron sin fuente de trabajo. La ciudad de Roldán no ha estado ajena a ese contexto, pero a la par se dio la apertura de 13 negocios. Según datos de la Oficina de Comercio de la Municipalidad, desde el 20 marzo -inicio de la cuarentena estricta nacional- hasta hoy, hubo habilitaciones en distintos rubros.

Celia Acosta, encargada de la oficina, señala que los nuevos locales son tanto de la categoría Servicio como de Atención al Público. El número parece no ser significativo si se tiene en cuenta que en Funes, durante el mismo lapso de tiempo, hubo más de 200 consultas y, de esa cantidad, la mitad avanzó con su impulso según un informe publicado por el portal InfoFunes. Sin embargo, en Roldán casi todos aquellos que averiguaron qué requisitos son necesarios, terminaron abriendo su negocio, así no sea de grandes dimensiones.

En el mismo orden, la oficina municipal suele ser la última a la que acuden los ciudadanos que tienen el propósito de abrir un negocio propio. En muchos casos, consultan primero en otras dependencias, y en otros terminan brindando todos los requisitos una vez que se les labraron actas o infracciones por abrir sin todos los permisos necesarios. Por estas cuestiones, según aseguran, en muchas ocasiones es casi imposible hablar a ciencia cierta de números justos en la cantidad de negocios nuevos.

Al realizar el relevamiento, surge una conclusión: las nuevas aperturas no se realizaron sólo en el casco urbano, sino que se han extendido también a otros barrios, desde Beaudrix hasta Los Olmos y pasando por los Tierra de Sueños. Entre las altas, se cuentan aperturas de distinto tipo, ya sea aquellas que no demandan una gran cantidad de dinero para su acceso, como las que sí.

A saber, un bar con cancha de fútbol 5 sobre Boulevard Pellegrini, un bazar en barrio Beaudrix, dos almacenes/despensas, una ferretería, un remate de ganado, un local de artículos de indumentaria deportiva, otro de venta de piezas para automotores, otro de neumáticos (ya se ubicaba por Ruta 9 antes del cruce con AO12, pero ahora tiene otra firma), una de implementos agrícolas en la Planta Industrial y hasta una estación de servicio en el loteo Santo Domingo, en el kilómetro 330 de la ruta.

Desde la vereda contraria, la lista de bajas también incluye lugares de diferente índole y ha sido de la misma cantidad. De todas maneras, según Comercio, las bajas no están estrictamente relacionadas con la pandemia de Covid-19, sino que algunos de los trámites ya se habían iniciado con anterioridad y, en otros casos, se da por jubilaciones o cambios de titularidad.

Uno de ellos es una inmobiliaria que sigue en pie, pero debió realizar trámites de cambio de nombre porque ya no pertenece a dos hermanas como antes, sino a una de ellas. También, cerraron dos tiendas de vestir, un supermercado de Tierra de Sueños 3, dos almacenes, una fábrica de plaguicidas y un taller de electricidad (en este caso, por jubilación del titular), además de un remis que venía tramitando la baja desde inicios de año.

Requisitos para abrir un comercio en Roldán

Para quien tenga la finalidad de abrir un comercio, existen diferentes requisitos a tener en cuenta según especifica la Municipalidad, los cuales se detallan a continuación:

Formulario de solicitud de habilitación

Fotocopia certificada del DNI, en caso de persona física, o copia certificada del contrato social, en caso de persona jurídica.

En función del rubro solicitado, Certificado de Factibilidad de Instalación, con la conformidad de la oficina de Obras Particulares, la cual verificará la zona de acuerdo a la Ordenanza de Uso de Suelo, las condiciones edilicias del inmueble y los metros cuadrados declarados.

Certificado de libre deuda del inmueble en el que desea habilitar la actividad comercial.

Certificado de Libre Multa personal

Declaración Jurada de Situación ante la AFIP, o fotocopia de inscripción. Sistema registral, detalle de punto de Venta en la localidad

En caso de locales alcanzados por el régimen de propiedad horizontal y/o condominio, deberá presentarse Declaración Jurada de Propiedad Horizontal

Certificado de aptitud Higiénico-Sanitaria, extendido por la Dirección de Bromatología Municipal (si corresponde por rubro)

Libreta Sanitaria del titular y personal afectado (si corresponde por rubro)

Contrato de Locación o comodato Timbrado por el Banco habilitado al efecto

No poseer deuda en el Derecho de Registro e Inspección o trámites inconclusos por actividades anteriores

Son tiempos difíciles para la economía, tanto nacional como provincial y, por consecuencia, de los municipios. Roldán no escapa a la realidad y muchas personas intentaron una nueva salida como vía de escape. Mientras, otros tantos decidieron cerrar sus puertas y optar por un nuevo destino, así no sea por las vicisitudes que acarrea el virus. Hay historias de éxitos en esta realidad, lo que puede traducirse en un empuje para los emprendedores.