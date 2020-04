Números en rojo: Pedretti llamó a extraordinarias para que el Concejo le habilite fondos

El intendente José Pedretti hizo uso de sus facultades y pidió al Concejo una sesión extraordinaria para tratar tres proyectos de ordenanza enviados por el Ejecutivo. Si bien cada uno tiene sus particularidades, todos van en el mismo sentido: que los ediles le habiliten el uso de fondos para poder afrontar gastos corrientes como pago de sueldos, horas extra, planes, insumos y proveedores esenciales, entre otros.

Este jueves el mandatario tuvo una reunión informativa y consultiva con los ediles y parte del gabinete (sobre todo con secretarios de las áreas más sensibles a la situación sanitaria que se está atravesando) a quienes les informó las cerca de 40 medidas que se tomaron desde que se declaró la pandemia del coronavirus –que en la zona también se agrava con el brote de dengue- y ante quienes informó los proyectos de ordenanza que presentará.

“Les hablé de la situación financiera del municipio: tenemos la caja cerrada desde el lunes 16, la local y la de la Rosario, no se repartió la tasa de servicios públicos de marzo que vence el 10 de abril, los bancos no trabajan para cobros. Todo esto hace un cuello de botella por el que no voy a poder pagar sueldos ni planes con contraprestaciones del viernes”, contó Padretti en diálogo con El Roldanense.

De esta forma, el mandatario enumeró los tres proyectos de ordenanza que pretende que este viernes los ediles traten y le den así vía libre para poder hacerse de fondos frescos que le permitan hacer frente a las erogaciones mencionadas.

La primera de las ordenanzas pide en su primer punto adherir a la Ley de Necesidad Pública aprobada por la legislatura provincial y en un segundo punto pide que le habiliten la posibilidad de negociar valores (cambiar o vender cheques) “con el compromiso de informar todos los movimientos”.

Dicha ordenanza también estipula el corrimiento hasta el 30 de abril todos los vencimientos de marzo (de TSP y Drei) sin cobrar intereses ya que los contribuyentes recibirán esas boletas fuera de término.

“Ante esta falta de liquidez pido autorización para usar por 180 días partidas específicas o rentas específicas. Es decir, poder disponer de ese dinero por ese lapso con el compromiso de luego dejar todo ordenado”, comentó Pedretti, haciendo la salvedad de que las partidas que no se tocarán serán las de Bomberos y la del Hospital.

El segundo proyecto es para poder usar una parte del dinero que llegaría a la ciudad tras la aprobación de la Ley de Necesidad Pública –y que estaba orientada a la compra de maquinarias para la planta de hormigón- para afrontar gastos corrientes.

Por último, el tercer proyecto es para que el Concejo le habilite al Ejecutivo a usar una parte del fondo de Obras Menores 2020 para gastos corrientes.

Si bien todo tiene que pasar por el visto del Concejo, los números a mano alzada le darían el espaldarazo que el intendente está buscando: es que no sólo contaría con el ok del bloque oficialista sino que días atrás el edil de Juntos por el Cambio Roberto Amsler ya había adelantado que avalaría reasignaciones presupuestarias en caso de ser necesario.