Objetivo cumplido: la joven roldanense que podrá acceder a la operación que mejorará su calidad de vida

La de Rocío Santucho es una historia de perseverancia y superación. Durante un tiempo prolongado y desgastante, afrontó un proceso que puso a prueba su poder de resiliencia para bajar de peso. Lo logró de a poco, transformando su rutina a la que par que su figura también se iba alterando. Aunque, conforme al paso del tiempo y el éxito de su dieta, necesitó una operación por cuestiones de salud más que de estética. Esa cirugía ya tiene fecha y será en los próximos días.

“La operación será el 9 de noviembre. Estoy súper feliz, emocionada, nerviosa, pero contando los días para que llegue. Como siempre dije, querer es poder”, dijo Rocío a El Roldanense. Tras haber bajado de peso, los pliegues de su piel sufrieron algunas lastimaduras. Mediante una rifa que lanzó a mediados de septiembre, cuando su tratamiento era inminente, logró juntar el dinero para una parte de los gastos. “Con la rifa junté casi el 50% del dinero que necesitaba. Unos familiares me ayudaron con otra parte, y también lo costeé con el esfuerzo de mi trabajo”, describió.

A su vez, contó con el apoyo de la Municipalidad, que recientemente se acercó con predisposición a ayudarla. La secretaría de salud y el intendente José Pedretti estuvieron en su casa hace algunos días para conocer de primera mano sus necesidades. “Mi alegría es enorme, porque pude lograr el objetivo de cumplir mi sueño, de llegar a la operación”, expresó ilusionada. Hace poco menos de dos meses, este medio había contado su historia, y ella hacía alusión de que se sentía “súper orgullosa conmigo misma”.

Por si fuera poco, el cambio que logró en los últimos años se hizo viral y su esfuerzo sirvió como fuente de inspiración para otras personas. “Mucha gente me escribe. Por eso uso mis redes para subir mi alimentación diaria, y me dan las gracias o preguntan. Además, desde Corrientes me habló un profesor de educación física para hacer un vivo con sus alumnos y hablar sobre cómo lo logré. Hasta ahora no lo hicimos porque no me dan los horarios, pero ya se va a dar”, esgrimió. Rocío ya tiene fecha para la operación denominada Abdominoplastia flor de liz, y puede decir ‘objetivo cumplido’.