Ojos en Alerta: cuáles son los hechos delictivos que más se denuncian y qué días hay más incidentes

A poco más de un año de su puesta en marcha, el programa de seguridad ciudadana Ojos en Alerta suma adeptos en Roldán. Cada vez son más los vecinos que colaboran en la prevención del delito con su participación y los avisos de determinados hechos delictivos a través de WhatsApp. En ese contexto, la Municipalidad dio a conocer cuáles son los sucesos que más se denuncian en la ciudad y qué días hay más incidentes.

Según las estadísticas, las alertas se dividen en diferentes tipos. La mayor cantidad de avisos, un 44,6%, se da por movimientos sospechosos. Un 16,7% se da por la aparición de animales sueltos, el 11,1% se debe a violencia en la vía pública y un número idéntico acarrean los mensajes por conducción peligrosa. En paralelo, con un 5,6% en cada caso, se distribuyen las recepciones por casos de robo/hurto/sustracciones, alumbrado público y control de tránsito.

En lo que refiere a movimientos que generan sospecha en los vecinos, estos se dan con mayor asiduidad los días jueves, exhibiendo un notable incremento con respecto al miércoles. Las alertas por casos de vandalismo tienden a subir los viernes y sábados, a la vez que los llamados o mensajes por robos tienen un pico los jueves y se mantienen el fin de semana.

Los responsables del sistema, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad municipal, enfatizan en la importancia de realizar una denuncia. “El 60% de los delitos no son denunciados porque la gente no confía en los tiempos de respuesta, no quiere perder tiempo brindando datos personales, por falta de compromiso y porque ya no se utiliza la línea telefónica”, afirmaron.