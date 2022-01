Ómicron y escalada de casos: dónde, cómo y cuándo podés hisoparte en Roldán

Con más de 290 casos en los nueve días que van de enero. la gran contagiosidad de la variante Ómicron se hace notoria en Roldán pero no sólo en la creciente positividad sino también en la gran demanda de testeos que hay diariamente.

A fines de Diciembre y con el objetivo de descomprimir la fuerte afluencia en el Samco, la Municipalidad sumó a los habituales hisopados que se realizan en el mencionado centro de salud, jornadas especiales en la Sala Italia, que se vinieron desarrollando durante dos días por semana.

Sin embargo, ese centro de testeo es esporádico: “Estamos a la espera de los test rápidos que fueron gestionados desde la Municipalidad, ya que se agotaron en las campañas que se realizaron para colaborar en descomprimir la demanda del Samco, realizando 700 testeos en la Sala Italia”, aclararon fuentes municipales.

Así, el único lugar donde diariamente se realizan hisopados de manera pública es en el Samco, y se hacen en los siguientes días y horarios:

#De lunes a Viernes de 8 hs a 12 hs y de 14 hs a 18 hs

Vale aclarar que por el momento no se requiere turno para realizarse el test sino que se hace por orden de llegada.

¿Quiénes deben hisoparse?

El asintomático no debe hisoparse, es decir que un contacto estrecho de alguien positivo y no tenga síntomas debe aislarse por 5 días, si tiene el esquema de vacunación completo y luego ya puede salir pero extremando los cuidados por 5 días más. Ahora bien, si no está vacunado o tiene solo una dosis, debe aislarse por 10 días.

¿Qué pasa si tengo síntomas?

El contacto estrecho con síntomas de un paciente que es positivo, no debe realizarse el test, ya que se lo considera positivo por nexo epidemiológico. Esta persona, si tiene el esquema de vacunación completo permanecerá aislada por 7 días más 3 días con cuidados, en el caso de que no este bien vacunado corresponden a 10 días. Podrá informar su condición de positivo en la obra social o prepaga, con su médico de cabecera o a través del 0800 555 6549.

En caso de aquellas personas con síntomas, mayores de 60 años o con factores de riesgo, debe realizar una consulta y ahí si realizarse el hisopado para poder efectuar el seguimiento necesario e esa persona.