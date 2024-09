Padres y madres de 2do grado C de la primaria de TDS3 se plantan en defensa al paro docente

Un grupo de padres de segundo grado C de la escuela N° 1402 de Tierra de Sueños 3, escribieron una carta dirigida al Gobierno Provincial, a los docentes y a la sociedad toda, en la que se plantan en defensa del paro docente convocado para este jueves por Amsafé para manifestarse en contra de la reforma previsional.

“Hoy, en el Día del Maestro, un grupo de familias de 2do C de la escuela 1402 de Roldán queremos no solo homenajear a los docentes de nuestra escuela y a los de todo el país, sino también solidarizarnos con ellos, con su trabajo diario, con su esfuerzo y dedicación continua,

expresando, junto a ellos, nuestra preocupación por el presente y el futuro de la educación. Sabemos que muchos maestros y profesores no pueden adherirse al paro por necesidad económica, para que no les descuenten el presentismo. Es por eso que queremos manifestar nuestro apoyo a la medida de fuerza docente de mañana jueves 12 de septiembre, acompañando el reclamo, por lo que nuestros hijos, si tienen clases, no asistirán”, comienza la nota que hicieron llegar a este medio.

“Queremos hacer visible nuestro rechazo ante el avasallamiento que el gobierno está realizando a la educación. No lo hacemos porque nos gustan los paros, todo lo contrario. Precisamente es porque deseamos que no se sigan produciendo por lo que apoyamos esta medida, para que se terminen, pero no de modo extorsivo como pretende hacer este gobierno, que condiciona a los docentes a través del sometimiento económico, sino para que deje de existir su razón de ser”, agregan.

“Nosotros también, como familias y como sociedad, queremos decir NO a la Reforma Jubilatoria, NO a los salarios indignos de los y las docentes, que son quienes educan al tesoro más preciado que tenemos, nuestros hijos; NO a las pésimas condiciones edilicias de las instituciones educativas, NO a los planes empobrecedores que atentan contra la calidad educativa y que hacen a nuestras generaciones cada vez menos pensantes; NO a la falta de compromiso político (nuestra escuela, como muchas otras, aún carece de los cargos de horas

especiales porque el Ministerio de Educación no los envía); NO a las mentiras que infunde el gobierno en la sociedad”, sostienen.

Por último, remarcan: “Queremos también decir GRACIAS a los docentes de nuestra querida escuela, por educar, cuidar y brindarles amor a nuestros hijos y esperamos animar a más personas a expresarse en favor de la educación. Es hora de que todos comprendamos que esta lucha no debe ser solo una lucha docente, es una lucha que atañe a toda la sociedad, porque la educación es de todos y para todos”.

