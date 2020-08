Paro del interurbano: sin servicio al menos hasta el fin de semana

El secretario general de UTA Rosario, Sergio Copello, manifestó que el paro de colectivos en Rosario y la región se extenderá, por lo menos, hasta «el próximo fin de semana». En el quinto día consecutivo sin transporte público en la ciudad dijo que «recién mañana podría haber novedades si no se suspende o posterga la audiencia» que está agendada.

«Mañana, siempre y cuando se haya firmado las resoluciones, nos dirían cuando estarían enviando el dinero. Y después la provincia de Santa Fe tiene que hacer un decreto para mover las partidas. No creo que hasta antes del fin de semana se pueda poner en marcha el transporte», manifestó Copello ante la consulta cuando puede llegar a hacer novedades sobre la medida de fuerza adoptada por los choferes, según publicó el diario La Capital.

Inmediatamente el sindicalista remarcó por qué se tomó la medida de fuerza, que en lo que va del año acumula más de 60 días sin colectivos en las calles. «Tenemos la primera mitad del aguinaldo sin cobrar. El 50 por ciento de mes del julio. Y el jueves o viernes tendríamos que cobrar agosto. Tenemos un acumulado de dos meses de sueldo sin cobrar», enfatizó.

En ese sentido, aseveró: «No vamos a volver a trabajar porque la tolerancia y paciencia que demostramos no las soportamos más. No tenemos otra alternativa para reflejar esta situación, que realmente es angustiante. Hay gente que la esta pasando muy mal. Entendemos a los usuarios. Lo que más queremos es volver a trabajar y tener el dinero para sustentar a nuestras familias».

También se encargó de dejar en claro que sin los subsidios nacionales la posibilidad de destrabar el conflicto es mínima. «Así como está planteado no se puede resolver. Salvo que se destine dinero al transporta a través de algún impuesto. Hay que entender que no se puede trasladar a la tarifa. Los usuarios no pueden soportar una tarifa sin subsidios», aseguró en diálogo con Radio 2.