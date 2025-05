Paro docente: qué pasa en las escuelas de Roldán este miércoles

El Gobierno de Santa Fe anunció algunos días que todas las escuelas estarán abiertas este miércoles 14 pese al paro anunciado Amsafé a la vez que confirmó que descontará el día no trabajado a los docentes que adhieran. En tanto, El Roldanense consultó en las escuelas públicas de la ciudad y todos coincidieron en que los establecimientos abrirán este miércoles y depende de cada docente si adhiere o no a la medida.

De esta forma, serán las familias quienes deberán tomarán la decisión si enviarán o no a los chicos a la escuela, teniendo en cuenta que, de acuerdo al acatamiento que tenga la medida, pueden llegar a tener algunas horas libres.

alumnos. “Estamos en una situación crítica en materia de aprendizajes y cada día cuenta”, remarcó.

“Queremos pedirles a todos los padres y madres de la provincia que lleven a sus chicos a las escuelas, que este miércoles van a estar abiertas. Nosotros estamos convencidos que en los aprendizajes cada día cuenta, y hay mucho por hacer”, dijo la la secretaria General del Ministerio de Educación de Santa Fe, María Martín y recordó que “hace pocos días conocimos los resultados de la prueba Aprender, que expusieron problemas en la comprensión de la lectura: a nosotros no nos sorprenden, y para revertir esos resultados, en el marco de muchas estrategias, también es muy importante que los chicos estén en las aulas aprendiendo”.

Asimismo, Martín dijo que “las instituciones educativas tienen la responsabilidad y van a recibir a los chicos, independientemente del ejercicio del derecho que tenga el docente que quiera hacer paro. Las escuelas van a estar abiertas y el Ministerio de Educación va a acompañar todo el proceso por cualquier necesidad, con un relevamiento territorial, acompañando a los directivos de las distintas instituciones para que el proceso se desarrolle con normalidad”.

En ese sentido, la funcionaria explicó que “aquel docente que quiera ir a trabajar, como es una metodología que viene implementando el gobierno, tiene que hacer una declaración jurada de prestación de servicios para corroborar que, aquel que trabaja, cobra. Quien no lo haga, no”.

Así, los trabajadores que concurran a sus puestos laborales podrán completar la Declaración Jurada de Prestación de Servicios en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo”.

Al ingresar a “Mi Legajo”, como lo hace habitualmente, el agente deberá dirigirse al Menú de la izquierda, luego a “Relevamientos” y finalmente a “Declaración Jurada”. Al hacer click en “Acceder” se presentarán tres opciones y deberá elegir la que corresponda a su situación particular: Presté Servicio; Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado; No me corresponde prestar servicio en el día 14 de mayo. Una vez hecho eso, se le habilitará el botón “Guardar” para concluir el trámite. Automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

En el caso de los agentes que no presenten la declaración jurada se presumirá que no prestaron servicios y se tendrá en cuenta a los fines del cómputo del día laboral y del cálculo del incentivo a la Asistencia Perfecta.

El plazo para presentar la Declaración Jurada se extiende desde este miércoles 14 al viernes 16 de mayo inclusive.