No llegó al sanatorio: rompió bolsa y dio a luz a Cielo en casa con la ayuda de su padre

Hay momentos que se adhieren a uno de por vida como si se tratase de una etiqueta, una especie de simbiosis imperceptible que permanece como huella indeleble. Y como si el nacimiento de un hijo no representara cabalmente eso, la historia de Florencia toma aún mayor fuerza. La joven dio a luz a Cielo en su casa y con la ayuda de su padre, luego de avisar a su marido y a su médico y cuando estaba preparando sus cosas para el pronto alumbramiento.

A través de su cuenta de Facebook, Florencia relató cómo fue el nacimiento de su beba y detalló lo sucedido durante una mañana emocionante. “Nació el 14 de febrero, el día del amor, en mi casa. Sí, ¡en mi casa! Me encontraba en la semana 36 y faltaban todavía cuatro. Siendo las 07:10 rompí bolsa, lo cual avisé a mi médico y a mi marido. Le dije que estaba bien y que me iba preparando”, contó al inicio del posteo. “Luego de 10 minutos, empecé a notar contracciones muy fuertes, por lo que llamé a mi papá, ya que mi pareja no llegaba”, prosiguió.

Fue Osvaldo, padre de Florencia, el encargado de oficiar como partero y de traer al mundo a su nieta. “Cuando llegó mi papá, yo ya no aguantaba el dolor de las contracciones, y siendo las 07:50 horas llegó a este mundo Cielito, recibida por su abuelito, pesando 2,585kg”, escribió ella. “No tengo palabras para agradecerle a mi papá, porque sin él no sé qué hubiese pasado. Llegué al hospital con el cordón umbilical aún conectado a mí y pidiendo ayuda, ya que no sabía qué hacer”, profundizó.

Todavía conmocionada por el momento que les tocó atravesar, tanto a ella como a su padre y su hija, expresó que ambas están “súper bien”. Si bien Florencia fue dada de alta al día siguiente, “ya que no sufrí más de media horita de parto”, Cielo estuvo en Neonatología por la forma en que llegó al mundo y fue dada de alta el pasado jueves. “Está muy sanita. Es algo que no puedo creer y que ni yo ni mi papá, y mucho menos mi hijo de 4 años, nos vamos a olvidar en la vida. Estas cosas no pasan siempre. Cielo es bien roldanense”, contó en su red.

En diálogo con El Roldanense, Florencia mostró que los sentimientos continúan a flor de piel. “Todavía no lo podemos creer, con mi marido estamos impactados y sinceramente maravillados por la naturaleza. Es como volver a la prehistoria y ver cómo nacían los bebés antes, sin ningún tipo de herramientas y muchísimo menos medidas de higiene”, relató. “Entre tanto protocolo que existe hoy en día, mi bebé nació sin medidas de seguridad en una casa común y corriente, y fue recibida en una toalla sin esterilizar”, dijo.

“Mi familia todavía sigue emocionada. Mi papá todavía mira a mi hija y llora, dice que es increíble cómo Dios la trajo al mundo y le dio las fuerzas para agarrarla justo en el momento que lo necesitaba, a pesar de sus nervios”, detalló Florencia. Su publicación tuvo numerosos comentarios de buenos augurios y felicidades, por lo que ella se encargó de mostrar su gratitud. “Cielo fue muy bien recibida por prácticamente todo Roldán. Agradezco las felicitaciones que recibí, el cariño y los buenos deseos para mi familia”.