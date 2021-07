La roldanense que dejó su rutina diaria para ayudar “desde el amor”

Las decisiones de vida de una persona están marcadas por el fuego interior. Paula siguió su intuición y basada en el amor y en sus ganas de ayudar a otros se recibió de Terapeuta Holística hace varios años y en diálogo con El Roldanense contó es su labor y cómo a partir de su disciplina cambio su forma de interpretar la realidad.

‘‘En el 2013 empecé a hacerme reiki y ese fue mi punto de partida para empezar a indagar en las terapias alternativas. Sesión a sesión me fue gustando y allí conocí a una persona que fue la que me marcó el camino para iniciar mi rumbo en esa disciplina’’, explicó Paula.

‘‘A medida que me fue gustando este nuevo mundo, empecé a hacerme biodeocodificación y esta terapia me demostró que todo lo que sucedía estaba ligado a lo emocional, entonces allí también me di cuenta que podía estudiarlo e implementarlo. Me gustó tanto que luego empecé a ejercerlo’’, describió la joven y agregó: ‘‘Cada una de las terapias que iba conociendo las iba probando y así luego empezaba a ejercerla. Cada una de ellas me ayudaron a ver la vida de otra perspectiva y encontrar ese sabor y color que muchas veces no estaban claras’’.

‘‘Al momento de encontrarme con mis pacientes veo en ellos situaciones que me han pasado a mi en otro momento de la vida y eso me produce mucho amor, porque basado en lo que uno ha vivido puede brindarles herramientas para transitar por esas situaciones de una manera más liviana’’, contó. ‘‘Siempre a la persona hay que ayudarla a salir de ese pozo y que sepa que detrás de todo lo malo está la luz y el brillo de cada persona. El proceso hay que pasarlo porque de esas situaciones se aprende y esa enseñanza te da la pauta de que todo lo que sucede, conviene, porque cada vivencia te deja un aprendizaje’’, completó.

Por último, Paula recomendó: ‘‘A las personas que están en un momento difícil quiero decirles que escuchen a su interior y que le hagan caso a su intuición. Los fantasmas que aparecen son normales, pero la solución está al final del túnel. Invito a todas las personas a conocer este proceso, porque cuando lo hagan se van a dar cuenta que no sólo pueden ayudar a su núcleo familiar, sino que además te enseña a dejar de lado el egoísmo y te da la posibilidad de interpretar al ser humano durante las diferentes etapas de la vida, las cuales van a tener vaivenes emocionales, pero uno con esas herramientas lo puede asistir y generar que llegue a ser lo que siempre soñó ser’’.

Para aquellos interesados en conocer más sobre las terapias que brinda Paula, pueden ingresar su Instagram oficial @impatiensfly , en Facebook donde la encuentran como ImpatiensFlyRoldan

También pueden realizar sus consultas por whatsaap al 341 356-2233.