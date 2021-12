Pedretti el día después: cómo piensa su futuro político el exintendente

Minutos antes del traspaso de mando formal que se llevó a cabo el pasado viernes, el exintendente José Pedretti dialogó con El Roldanense, y adelantó cuáles porían ser sus próximos pasos y cómo piensa su futuro, tras 20 años conduciendo la Municipalidad.

‘‘Es un momento histórico lo que se vivió el pasado viernes, es una base de la democracia que nos debíamos como ciudad. A partir de ahora comienzo vivir la vida de Semilla, la que tenía antes de estos 22 años, voy a buscar mi espacio, mi lugar, mi vida y obviamente voy a seguir trabajando en política’’, expresó Pedretti.

‘‘La despedida sorpresa que me hicieron en la Municipalidad, fue muy emocionante, me generó mucha alegría y me llenó de energía, por eso tengo que frenar y repensar que es lo que viene de cara al futuro, Dios proveerá donde me toque estar’’, agregó el exintendente.

Ya sobre el terreno concreto de su futuro, Pedretti contó: ‘‘Existen muchos rumores, pero son solo eso, no me llegó ninguna propuesta para estar en algún cargo político a nivel provincial, quizás estaban esperando que se terminara el mandato, no lo se, se resolverá en los próximos días’’, señaló Pedretti y agregó: ‘‘Tengo una propuesta de la política de la actividad privada, pero aún no decidí nada, ahora es momento de tomarme vacaciones con mi familia, es el momento de estar con ellos’’.