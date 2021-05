Pedretti: “No me fui escondido, no me fui a vacunar, fui a aprovechar un viaje ya pagado”

El intendente José Pedretti regresó hace algunos días de su polémico viaje a Estados Unidos y este miércoles -tras recibir el resultado negativo del hisopado, según afirmó- salió al aire de radio La Tuerca en el programa Sin Experiencia y explicó los motivos por los cuales decidió irse afuera del país en pleno pico de la pandemia, lo cual le valió más de una crítica desde diferentes frentes.

Muy duro con la oposición en el Concejo, el mandatario afirmó que el permiso lo pidió “anticipadamente y sin goce de sueldo” y que el Concejo se lo aprobó dos veces por unanimidad. “Lo dije en la apertura, lo dije en dos mensajes posteriores que envié al Concejo, lo dije al aire en Canal 4, ¿Por qué esperaron a esto? Porque la oposición tiene doble moral”, apuntó.

La explicación

“Yo gané un juicio en el 2010. Como mis hijos habían sido los más damnificados, dijimos con Susana que íbamos a hacer un viaje. En septiembre de 2019 pagué el viaje para salir el 15 de marzo de 2020. Luego se suspende por la pandemia y quedó todo congelado, con todo reservado. En febrero tuvimos 93 casos en la ciudad, entonces a fines de febrero tomé la decisión de retomar lo del viaje. El 2 de marzo en la apertura de sesiones del Concejo me pedí 20 días de licencia, 14 días sin goce de sueldo y seis porque iba a viajar a Brasil a la inauguración de la planta que se instaló en la planta industrial que iba a ser el 24 de abril. Lo pedí anticipadamente y sin goce de sueldo”, comenzó.

“La fecha inicial del viaje iba a ser los primeros días de abril, en el medio, en marzo suben los casos y vienen restricciones. De la agencia me dicen que tengo hasta noviembre para usarlo. ¿Alguno perdería un viaje?” se preguntó.

“Mandé un primer mensaje pidiendo autorización para viajar entre el 13 y el 27 de abril, me lo aprueban por unanimidad. Después desde la agencia me corren la fecha por las restricciones y vuelvo a mandar otro mensaje pidiendo esos 13 dias pero libres. Me lo vuelven a aprobar por unanimidad el 20 de abril y yo viajo el 22. El viernes anterior mandé una nota diciendo que hacia uso de la licencia”, siguió.

“Hice todo como marca la ley, estoy demasiado tranquilo. No me fui escondido, no me fui a vacunar, fui a aprovechar un viaje que ya tenía pagado y que le había prometido a mis hijos que fueron los que sufrieron las consecuencias en aquel momento”, recalcó y adelantó que el día que se vacune lo va a mostrar. “Voy a invitar a todos los medios para que me filmen”, afirmó.

“La Municipalidad no se paró”

Pedretti hizo alusión también a que en los 15 días en los que se ausentó la administración local siguió su curso bajo el mandato del vicepresidente primero del Concejo, Carlos Graizzaro.

“La Municipalidad no se paró, no se pararon las vacunaciones, se hizo la apertura de sobres de concurso de precio de cloacas del barrio Arrabal, la apertura de sobre de la licitación de la nueva escuela, se firmó el contrato de la obra de gas de Acequias del Aire; el concurso de precios para la iluminación de calle Gálvez. Se completaron los 450 metros de pavimento de Camino de los Vascos, se hicieron parches de hormigón en tres calles, veredas, se arreglaron canteros entre San Martin y Belgrano; el fresado que nos dio Vialidad se tiró en dos calles de Punta Chacra, se colocaron 16 reductores de velocidad y se compraron 50 contenedores (10 para reponer y 40 para ampliar)”, enumeró.

¿Con el diario del lunes volverías a hacer lo mismo? Le preguntaron. “Yo planeé esto en febrero cuando teníamos 93 casos. Hoy no lo haría en la situación como está. Comprendo a la gente que me critica, no me molesta lo que piensa el vecino común, lo que no me banco es que la oposición mienta. Me quisieron pintar como que me fui a escondidas y no avisé, y eso es falso”, aseveró.