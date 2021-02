Pedretti fue a la Justicia por la inconstitucionalidad de la Ley de interrupción del embarazo

El intendente de Roldán José Pedretti presentó a última hora de este jueves en los Tribunales Federales una acción declarativa de inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La acción aun está en Mesa de Entradas y no tiene Juzgado designado. Según el propio Pedretti consignó en diálogo con El Roldanense, lo hizo en carácter de intendente de la ciudad “porque Roldán es desde el año 2013 una ciudad Pro Vida, la declaró el Concejo por unanimidad con todos los fundamentos jurídicos que eso indica, constitucionales e internacionales. Y luego el Ejecutivo también hizo un decreto”, explicó y señaló que esos dos documentos debieron ser presentados ante la Justicia por el abogado Roberto Cerana que es quien patrocina al mandatario local.

“Hemos trabajado siempre desde el 2013 en adelante en consecuencia de eso y en base a eso hicimos una presentación que tiene 11 posiciones de inconstitucionalidad y que menciona desde el artículo 75 inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, pasando por los pactos de San José de Costa Rica, e inclusive a otras leyes nacionales”, afirmó el intendente.

¿Qué busca Pedretti con la presentación?: que se declare inconstitucionalidad la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que fue aprobada por el Congreso Nacional en diciembre y promulgada por el presidente Alberto Fernandez el pasado 24 de enero “porque consideramos que estas leyes a las que apelamos, para ser puestas en vigencia hay que aprobar una Ley en el congreso que cuente con los votos de los dos tercios de cada una de las cámaras, lo cual no pasó”.

“Cuando miro para atrás siempre me acuerdo de Néstor Kirchner que decía que no iba a dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Uno actúa para defender sus convicciones y valores. Haber defendido la vida durante mucho tiempo me coloca en una posición en la que hay mucha gente que necesita que la representemos, para que esto sea una victoria de la vida y para avisarle a quienes trabajaron tanto tiempo en defender la vida, que no todo está perdido”, remarcó.