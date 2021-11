Pedretti tras la derrota: “No se si estaba preparado para esto, pero los números son claros”

“No se si era el final que yo quería, pero esto no es de vida o muerte, es una elección a intendente que es importante pero hay que aceptarlo como es”, reflexionó minutos después de conocer la derrota en las urnas el intendente José Pedretti, quien luego de 20 años dejará el sillón del Ejecutivo local.

“Acabo de llamarlo a Escalante para felicitarlo y ponernos a disposición para la transición. No hay mucho tiempo, son unos 20 días. Tendrá que armar un gabinete y equipos técnicos que debe tener. Hay que facilitarle muchas cosas. Le deseo lo mejor porque si a él le va bien, le va a ir bien a Roldán”, dijo a El Roldanense sobre los pasos a seguir de ahora en más.

Haciendo un análisis aún en caliente, Pedretti señaló: “Ellos lograron polarizar la elección y el resto de los candidatos también jugaron su papel, muchos votaron a su concejal pero no su intendente y eso si no estaba en nuestros planes. Si bien crecimos en votos, ellos crecieron más y es la realidad. Creo que no supimos a lo mejor entender lo que el ciudadano de roldan estaba reclamando”.

Un párrafo aparte le dedicó a la militancia que, pese a la derrota, se mantuvo firme frente al búnker: “Un agradecimiento enorme a quienes me acompañan desde que fui electo concejal y esto para mi es lealtad. Desde lo mas profundo siento emoción y cariño. Porque en las buenas es lindo estar, pero en las malas están los que realmente te aprecian y te quieren. Hay mucha gente joven que militó mucho para llegar. Son cosas que no se entienden desde la lógica pero si desde la lógica política”.