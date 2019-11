Peligran 100 puestos de trabajo en una de las empresas más grandes de Roldán

Con 100 empleados directos y un número similar que mueven de manera indirecta, la fábrica de biodiesel instalada en el área industrial de Roldán, Rosario Bio Energy (RBE) es una de las empresas más grande la cuidad y está atravesando una de sus peores crisis desde que empezó a funcionar.

En rigor, para las pymes de biodisel el 2019 va a ser un año para el olvido: el plena pelea interna con el gobierno nacional por la actualización de los precios (que fija unilateralmente el Estado), muchas cerraron sus puertas, la gran mayoría paralizó sus actividades y otras entraron en procedimientos preventivos de crisis, y la RBE no es la excepción a la regla.

“De 4,5 M de toneladas que el país podría producir, actualmente se está en un 50%. El gobierno actual nunca apoyó el biodiesel, lo boicoteó, Lopetegui dijo que era un lujo que el país no se podía dar”, enmarcó en diálogo con El Roldanense uno de los directivos de la Bio Energy, Gustavo Pucciariello.

“Hace rato venimos arrastrando este problema, hasta llegar a un punto de no saber qué hacer porque uno se banca costos pero llega un punto en que se trabajaba a pérdida y no se sabe como seguir. No se puede trabajar si se pierde plata”, sumó e indicó que están a la espera de que se fije un mejor precio “aunque sea un precio de flotación para poder mantener a la gente, porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande por no paralizar la planta y suspender personal”.

Además de los 100 empleados directos que tiene la empresa radicada en Roldán, al año se mueven 4000 camiones, “las cosas de ferretería, metalmecánica, y hasta las viandas para el personal, todo lo compramos en la ciudad”, sumó el empresario.

La Bio Energy como integrante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) es una de las que se puso al frente de la elaboración y presentación Nueva Ley de Bio Combustibles que junto con la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio) con la que buscan un nuevo marco normativo para diversificar la matriz energética nacional con combustibles renovables y producidos en el país y que renovará la actual que vence en el 2021.