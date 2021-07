Perdió todo en un incendio y gracias a la solidaridad volvió a tener su techo

Norma Vélez, sufrió un incendio en su domicilio de Villa Flores hace un mes y gracias a la solidaridad de todos volvió a tener su techo. La nueva vivienda se instaló en el mismo lugar en el cual tenía su anterior casa.

‘‘Estoy agradecida a todas las personas que me ayudaron a pasar este momento de mi vida. A cada una de ellas les voy a estar agradecida de por vida, porque después de haber pasado un mes de perder todo, hoy por hoy puedo volver a vivir con mi hijo en un casa’’, contó Norma en diálogo con El Roldanense.

‘‘No tengo palabras de agradecimiento para mi consuegra, que me dio un techo para mi y para mi hijo durante todo ese tiempo. Fue un mes eterno, pero de las situaciones difíciles se sale con fuerza y con ganas de seguir viviendo y eso me mostró la vida, no está muerto quien pelea’’, agregó.

Por último, Norma puntualizó: ‘‘Agradezco a la Municipalidad que también me ayudó a poder volver a mi lugar, junto a los vecinos y todos los que sin conocer brindaron su granito de arenas, lograron que junto a mi hijo estemos nuevamente felices’’.