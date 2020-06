Perotti: “La curva de contagios se aceleró y por eso aumentamos los controles”

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, instó a los santafesinos y santafesinas a trasladarse lo menos posible ante el crecimiento de casos positivos por Covid-19 en el territorio provincial, al afirmar que “si no tenemos que movernos no lo hagamos, si no tenemos que viajar a Buenos Aires, Chaco o Entre Ríos porque la actividad no es esencial, no lo hagamos. Estamos en un momento donde la curva de contagios por Coronavirus se ha acelerado, por eso hemos aumentado fuertemente los controles de ingresos a la provincia”.

Ante el avance de casos, la Casa Gris reforzó los ingresos al territorio provincial mediante la acción Accesos Cuidados, que consiste en aumentar el personal y equipamiento en cuatro puntos clave y de alta circulación, como son: Autopista Rosario-Buenos Aires (peaje General Lagos); ruta nacional 11 (a la altura de Florencia, en el límite con Chaco); túnel subfluvial Raúl Uranga-Carlos Sylvestre Begnis (paso con Entre Ríos), y la ruta nacional 19 (en la localidad de Frontera, en el límite con la provincia de Córdoba).

En este sentido, y ante el crecimiento fuerte de casos positivos en la ciudad de Paraná, se puso en marcha en el Túnes Subfluvial que une Santa Fe con Entre Rios los denominados “test de anosmia”. “Son tests de olfato que consisten en exponerle a las personas diferentes olores que deberán reconocer”, describió Osvaldo Aymo, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y detalló: “Es una forma más de encontrar personas presintomáticas, es decir, que tengan una carga viral de coronavirus importante en su sistema respiratorio sin tener sintomatología».

“El riesgo ha crecido enormemente y los casos que se han manifestado últimamente tienen que ver con alguien que viajó y volvió y contagió a su entorno; y si además tuvo reuniones familiares, reuniones con amigos, allí es donde se generó en algunos lugares esta instancia de contagio rápidos”, informó el gobernador Perotti.

En esta línea, el mandatario provincial aseguró que “todos los ingresos se han reforzado, todos los ingresos vienen manteniendo una instancia de control fuerte, con solicitudes de permisos y documentación de viaje, controles de temperatura y esto último que sumamos adicional en el Túnel Subfluvial, como son los tests de anosmia”.

“Estamos en un momento donde la curva se ha acelerado, queremos ser muy cuidadosos, hay que tener mucha atención como tuvimos en los primeros días, con la responsabilidad que cada santafesino y santafesina tuvo desde el primer día”, alertó Perotti y agregó que “de acuerdo a la evolución epidemiológica de cada región o ciudad se analizará restringir actividades que se habían ido habilitando”.

Para finalizar, Osvaldo Aymo informó que durante un test de anosmia realizado en las últimas horas y que al no reconocer los valores del mismo, se le negó el ingreso a una persona proveniente de Entre Rios. “Lo que hicimos en este caso es no permitirle el ingreso a Santa Fe, se lo escoltó con la policía hasta el puesto de control policial de la provincia vecina y, se le hizo entrega del procedimiento realizado a las fuerzas de esa provincia.