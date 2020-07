Pese a los intentos, no pudieron mantenerlo a flote: jardín privado cierra sus puertas

Desde que comenzó aquel 20 de marzo la pandemia, los jardines de infantes privados son uno de los rubros más castigados, dado que debieron anular sus actividades de forma completa. En Roldán, el jardín barquito de papel, hizo de todo para poder mantenerse, ventas de fideos, sorteo de bicileta y todas las gestiones que se podían hacer, pero este viernes decidieron ponerle un punto final a la agonía.

Maria Eugenia Hag, es la propietaria del jardín local Barquito de Papel y en diálogo con El Roldanense, destacó: ‘‘Tuvimos que tomar esta decisión de cerrar las puertas porque no tenemos fecha de cuándo tendremos la chance de volver a abrir el jardín’’.

‘‘Realmente durante estos meses hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Cuando comenzó pensábamos que era por unas semanas, pero el paso de los meses y las deudas acumuladas, hicieron que debamos tener que tomar esta decisión de cerrar’’, relató Maria Eugenia visiblemente acongojada por la situación.

La propietaria del jardín, con un nudo en la garganta agregó: ‘‘Hace diez años que teníamos el jardín, pasamos muchas crisis y momentos malos, pero no esperábamos que una pandemia llegue y nos arrebate la posibilidad de seguir trabajando de lo que amamos’’, y sumó: ‘‘Debemos poner un punto final para no seguir endeudandonos’’.

Por último Maria Eugenia Hag, sostuvo: ‘‘Estamos eternamente agradecidos a todos los padres y madres de los niños y niñas que asistieron. Ojalá que cuando la pandemia pase, podamos volver a poner a flote el jardín que tanto amamos’’.

El comunicado:

Queridas familias: nos comunicamos con ustedes para contarles que hemos tomado la decisión más dolorosa para que no se hunda el barco del todo. Dadas las condiciones epidemiológicas y viendo cómo continúan las cosas por nuestros alrededores, sumado a las deudas contraídas durante estos meses, que no vemos obligadas a cerrar el Barquito por este año hasta que las condiciones sean propicias para el regreso, no sabemos cómo ni cuando volveremos xq tenemos primero que saldar obligaciones contraídas de antemano. Es por eso q a partir de agosto ya no se cobrará tampoco la cuota mínima fijada en el mes de mayo. Agradecemos el acompañamiento de todos. Esperemos volver a vernos. De todas maneras, estamos preparando para el mes que viene más material para los niños. Les mandamos besos enormes con mucho mucho amor. GRACIAS!