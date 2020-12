Pedretti sobre el Plan Urbano: “Descansa hace 13 meses en el Concejo”

El intendente José María Pedretti expresó su disconformismo por la demora en tratar el nuevo Plan Urbano, el cual fue ingresado al Concejo en octubre de 2019, según aseguró el propio mandatario en conferencia de prensa. “No me preocupa, saldrá cuando tenga que salir. Nosotros hicimos lo que debíamos. Duerme hace 13 meses en el Concejo, el frente nuestro lo ha presentado muchas veces”, dijo.

Durante su relato, especificó que el proyecto estratégico fue desarrollado por varios estudios preliminares antes de ser presentado. “El plan tuvo una serie de charlas con los directores de escuela y algunos docentes. También nos reunimos con empresarios del Parque Industrial y la ciudad, y hubo un intercambio de necesidades”, expresó el jefe municipal.

“Esto lo hizo un equipo de 10 profesionales pagados por el Ministerio de Economía de la Nación. Ellos tomaban eso y lo transformaban en propuesta. Se trata de un escrito que dice ‘dentro de 20 años, Roldán va a ser esto’. Se ha hecho un análisis de cómo crecer”, argumentó Pedretti, y señaló que lo ingresado al cuerpo es un documento de las fortalezas y debilidades de la ciudad.

Incluso, apuntó contra los concejales que se niegan a tratarlo. “Garantizo que, por las preguntas que me hicieron algunos de ellos, aún no lo habían leído. Hay quienes que, por picardía política, pretenden instalar el tema del plan estratégico, pero a la gente no le interesa, nos interesa a nosotros para seguir trabajando y crecer sostenidamente en el tiempo. Tenemos que salir de esta falsa discusión”, subrayó.