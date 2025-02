Polémica por la fecha de Carnavales: desde la Colectiva de Mujeres salieron con fuertes críticas

La Municipalidad de Roldán anunció la reprogramación de los Carnavales 2025 para el próximo viernes 7 y sábado 8 de marzo y estalló la polémica en redes: la Colectiva Roldan salió al cruce y difundió un comunicado criticando con dureza la decisión.

«Exigimos al gobierno que descarte esa fecha para concentrar los esfuerzos en la marcha por los derechos de las mujeres y disidencias trabajadoras que hace ocho años se lleva adelante en nuestra ciudad», manifestaron en sus redes sociales.

Tal como fue previsto por la organización, Carnavales se realizará ambos días a partir de las 20hs en el Paseo de la Estación, con un importante operativo de seguridad por el cual se habilitará un solo ingreso y estará restringido el tránsito en los alrededores.

Desde el Municipio consideraron que el evento puede convivir con las actividades organizadas por la Colectiva sin inconvenientes. «Somos muy respetuosos de la fecha y no hay motivos para que no puedan transcurrir ambos eventos el mismo día ya que el horario y el recorrido de la marcha no coinciden con Carnavales», señalaron.