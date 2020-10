Ponen en la lupa la compra de material educativo por parte del gobierno provincial

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano presentó un proyecto para que la provincia brinde información sobre la compra de material educativo a meses de finalizar el ciclo lectivo, y que aún debe ser distribuido en un extenso territorio.

El 25 de septiembre el Ministerio de Educación adjudicó la producción de 176.301 libros álbum ilustrado con destino a niños y niñas del nivel inicial de educación oficial y privada, como también para alumnos de primer grado de nivel primario en el marco de la estrategia «Seguimos Aprendiendo en Casa», por una suma de $7.334.121,60.

“Queremos saber los plazos de impresión, la forma de distribución a los alumnos destinatarios, y de qué manera garantizará el Estado provincial que dichos libros lleguen a tiempo para ser empleados en el presente ciclo lectivo. Qué logística estaba preparada y si ese material tenía lógica de ser comprado”, se preguntó la diputada.

“El ciclo lectivo 2020 finaliza el 18 de diciembre, y se imprimen un montón de libros, que salen mucho dinero, en plazos que no parecen los lógicos para poder ser distribuidos en un territorio como el de Santa Fe”, cuestionó la integrante del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.

También mostró su preocupación porque los materiales hasta el 25 de septiembre no estaban impresos, y porque están destinados a niños y niñas de nivel inicial y primer grado de la educación de nivel primario, quienes no repiten de grado, con lo que no entran en el grupo de estudiantes con promoción asistida, y supuestamente finalizarán el ciclo lectivo en diciembre.

Por otra parte, recordó la “complejidad de distribución en una provincia del tamaño de Santa Fe, y más aún cuando esa distribución debe ser nominal, es decir que debe llegar a los alumnos que efectivamente se encuentran cursando el nivel inicial y el primer grado”.

“Todo esto nos hace pensar en los plazos en los que se elaboran estos materiales y su adecuación o no a los plazos de estudio previsto. Actualmente se han registrado reclamos en la distribución de los materiales educativos, razón por la cual nos preocupa que en esta ocasión los cuadernillos puedan ser distribuidos en tiempo y forma para ser aprovechados por los estudiantes a los que está dirigido”, concluyó.