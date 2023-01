El Casco Bar celebró su primer aniversario y prepara novedades para enero

Con una gran fiesta celebrada el sábado por la noche, El Casco Bar de Estancia Damfield celebró su primer aniversario. Se trata del restaurante del complejo deportivo y recreativo ubicado en la ciudad de Funes, donde se realizan actividades para toda la familia ligadas al deporte, al aire libre y, por supuesto, a disfrutar de una experiencia gastronómica y social única.

El restaurante tiene una capacidad total de 250 personas, un salón con kinder para 70 comensales y una terraza con garden para 130 personas. Es elegido por el público por sus espacios verdes, actividades y juegos para disfrutar en familia y con amigos.

Como anfitriones, estuvieron presentes el ex jugador de Newell ‘s y de la Selección, Maximiliano Rodríguez, y los demás socios con los que comparte este proyecto.

Más sobre Estancia Damfield

Damfield ocupa un lugar de 38 hectáreas. Actualmente, cuenta con una cancha de césped sintético profesional para fútbol 11, una cancha de hockey 11, y otras canchas de 5, 8 y 11, donde se lleva a cabo el prestigioso torneo de la Copa Pymes.

En diciembre, Estancia Damfield inauguró el Splash Park, un parque acuático de 350 metros de superficie con juegos diseñados especialmente para disfrutar del verano y proponer a las familias un espacio para compartir y divertirse con el agua como protagonista.

Por su parte, El Casco presentará durante enero su nueva carta, un renovado patio gastronómico y trucks para disfrutar en su nuevo horario extendido: lunes a viernes con horario corrido de 9 a 1 AM, sábados de 11 a 1 AM y domingos de 18 a 1 AM.

En el predio, el proyecto de gimnasio Sport Club se hace visible con una obra de 1000 m2 que inaugurará a mediados de este 2023 con instalaciones de primer nivel y una propuesta integral de entrenamiento y bienestar.

Estancia Damfield pone a disposición un abanico de actividades y opciones que garantizan una experiencia a medida de cada visitante, un espacio en Funes que se destaca por el diseño, la infraestructura y la calidad de cada uno de los servicios que ofrece.