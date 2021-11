Porfiri / Marquez: “Somos la alternativa válida para salir de la polarización”

Con Adrián Márquez como candidato a intendente y Natalia Porfiri al Concejo, Unidad Ciudadana cerró su campaña con un mensaje a los votantes: “Somos la alternativa válida para salir de la polarización”.

“Desde Unidad Ciudadana observamos que la Roldán que vivimos es una Roldán que está en puja, tironeada de un lado u otro. Vemos como diferentes intereses pugnan por lograr sus cometidos. No hablamos sólo del poder político, hablamos del poder económico, hablamos de una disputa por sobrevivir entre los barrios, los clubes, las escuelas, las iglesias, vemos una suerte de que quien no llora no mama y, en ese contexto, cada vez más individualizamos los reclamos, individualizamos las ideas y las propuestas”, especificaron.

“Nos duele pensar en el recelo que genera estar midiendo si vale más quien nació acá o quien viene de otro lugar. Duele pensar en las divisiones cuando entendemos que aquí sólo existe una bandera por levantar y es la de la ciudad. La que nos dice que todos somos roldanenses. El que nació y se quedó apostando por la ciudad y el que la eligió para vivir y desarrollarse, ambos en pos del progreso”, agregaron los candidatos.

Asimismo, puntualizaron que “nos desgastamos en una discusión sin sentido en lugar de avanzar en la diversidad, de crecer fruto de ella, de ver nuestra propia raíz: una ciudad nacida de la diversidad cultural a la vera de un ferrocarril. No somos ni queremos ser nada más ni nada menos que eso: una ciudad pujante, no en puja. Que se fortalezca con los cambios, que crezca con lo diverso, que mejore lo que está bien”.

“Proponemos unidad, proponemos una renovación, con ideas innovadoras, con ganas y fuerzas nuevas, con el oído puesto en cada vecino y cada vecina, fortaleciendo con equidad las instituciones locales, poniendo en valor el esfuerzo de cada ciudadano; aportando cada uno su granito de arena para realmente tener la Roldán que nos merecemos. Unidad Ciudadana estuvo, está y seguirá estando, desde el lugar que nos toque, para que pensemos otros modos de hacer política: con acciones, cercana, austera y siempre, siempre pensando en lo mejor para todos”, destacaron.

“Estamos convencidos de que es necesaria una alternativa que sea diferente a los posicionamientos extremos de un lado o el otro, que claramente esté a favor tuyo, que no tenga ningún otro compromiso más que con vos, que exprese una tercera posición y que sea constructiva, con propuestas e ideas que den respuestas a tus demandas y para eso necesitamos tu voto”, señalaron.

Por último, remarcaron: “Este 14 de Noviembre: votanos. Somos la alternativa válida para salir de la polarización. Será para vos, para la ciudad, para mejorar nuestra ciudad. Sabés que nos vas a encontrar en ese camino, danos la oportunidad de demostrarlo. Para que esta vez estemos adentro, representándote”.