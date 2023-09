Porfiri: “Nuestro proyecto no pretende cargos que salven individualmente a una o dos personas”

“A casi una semana de las elecciones en la ciudad quedan balances y análisis por hacer, pero antes de cualquier acción lo que entendemos como importante es agradecer a cada uno de los 1024 votos que estuvieron presentes, a esos más de mil ciudadanos que expresaron algo diferente y saben que podemos representar lo que sienten”, se expresó Natalia Porfiri, candidata a concejal por el Movimiento de Articulación Popular que con casi 1024 votos se ubicó como la tercera fuerza en la ciudad.

“Después de tanto trabajo nos resta sólo seguir trabajando, y eso la ciudad de Roldán lo sabe. Este espacio político, que me hace el honor de conducir, estuvo, está y seguirá estando, tanto para quien nos acompaña con el voto, como para tantos otros que en el día a día quieren lo mismo que nosotros: una ciudad para vivir tranquilos, sin miedo, con las condiciones de habitabilidad necesarias y servicios acordes. No somos ingenuos y sabemos que los factores y variables que condujeron a los resultados electorales, no son más que la expresión de una coyuntura donde la política está divorciada de la sociedad y nuestra convicción de que es la política la única herramienta para transformar realidades es algo que se demuestra en el tiempo y es a largo plazo”, agregó.

Asimismo, agregó: “Por eso y porque lo nuestro es un proyecto que no pretende cargos que salven individualmente a una o dos personas, si no que quiere la transformación, es que vamos a continuar trabajando por la ciudad como lo venimos haciendo desde hace 8 años. Hay proyectos que comenzaron en esta campaña, proyectos culturales, proyectos urbanos, proyectos de integración. Ese es nuestro norte e invitamos a quien quiera ser parte, la política no es un partido o un candidato que cada dos o cuatro años aparece, la política es el día a día. Quien piense así, va a ser bienvenido, conocimos muchos vecinos que adhieren a ese pensamiento, no vamos a paralizar la ciudad hasta la próxima elección como nos tienen acostumbrados, vamos a seguir”.

También se refirió a la las elecciones nacionales: “Hoy, además estamos hablando con cada vecino sobre las elecciones nacionales. Hay que devolverle a la gente la esperanza de que votar es la acción más importante que tenemos para ejercer el derecho a la participación, la elección nacional define qué país tendremos por los próximos 4 años, y si bien entendemos que hay un enojo muy grande, la salida no va a ser votando a alguien que proviene de un espacio que nos endeudó por más de cien años como P. Bullrich ni tampoco por J. Milei que dice que dejando afuera la educación pública, la salud pública, la indemnización o dolarizando estaríamos mejor. Las políticas nacionales llevadas a cabo por el neoliberalismo o libertarios definen al país que tendremos por varias décadas si es que van a fondo con lo que pretenden. Ni Bullrich ni Milei van a acabar con el enojo de la gente con lo que proponen, sólo van a profundizar la crisis económica, la violencia y el desamparo”.

“La gente tiene capacidad de entendimiento, muchos ya vivimos un país así. Yo quiero invitarlos a reflexionar dejando de lado el enojo, que nunca conduce a nada mejor: ¿Quién no se beneficia con la educación pública?, ¿quién no tiene un profesional, abogado, médico, dentista que estudió en la universidad pública?, ¿quién no tiene un familiar o un amigo que gracias a la salud pública salvó su vida?, ¿quién no sabe que con una economía dolarizada va a haber menos plata en el bolsillo de cada uno de nosotros? Pensar individualmente, pensar en los que tenemos alrededor, pensar en que si el que está al lado mío está mejor, yo también voy a estarlo son valores que debemos volver a sembrar”, finalizó.