Podemos Por Roldán: “Queremos trabajar fuerte para una salud digna”

De a poco avanza la agenda política y los precandidatos comienzan a encender motores. Cada uno con su gente, mirada y objetivo aportan algo diferente a la campaña.

Esta vez la lista de “Podemos por Roldán” encabezada por Maximiliano Garbuglia publicó un texto en su página de Facebook donde enfatizan su mayor deseo como precandidatos: trabajar fuerte para una salud digna.

El texto comienza explicando que el PPR está conformada por vecinos nacidos y criados en Roldán y preguntan “¿Que sucede con el mamógrafo? Herramienta fundamental para prevenir el #cancerdemama -en relación al Samco Roldán – ¿Está roto? ¿Falla? ¿Por qué no se usa?”

Georgina Meneghello, 2da candidata de la lista cuenta “Escuchamos las incomodidades de vecinas y vecinos sobre irregularidades en turnos, guardias, dispensarios y guardias pediátricas. Es una vergüenza que las mamás tengan que estar tres horas antes para conseguir un turno en el pediatra, cuando van y esperan con sus bebes (a veces recien nacidos).”

Clásico en las redes los comentarios no se hicieron esperar: ¿qué pasa con las ambulancias? ¿Por qué no responde a urgencias? Fueron algunas de las repercusiones. “Proponemos urgente una unidad especifica de traslados para pacientes con cormobilidades, guardias en dispensarios inclusive los fines de semana y más profesionales en área de salud y a causa de la superpoblación roldanense a futuro vamos a necesitar, no solo un colegio secundario. También un centro de salud importante (para la región) con un hospital de 2da complejidad.

Para recibir comentarios, aportes, apoyo o mensajes Georgina Meneghello deja su contacto de WhatsApp.