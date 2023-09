Prestadores de salud en discapacidad de Roldán se adhirieron al paro nacional

Diferentes prestadores de salud para personas con discapacidad realizan un paro por tiempo indeterminado a causa del retraso en el pago de las prestaciones por parte de algunas obras sociales. La medida tiene su réplica esta semana en Roldán, donde profesionales de CTR Rehabilitación decidieron hacer oír su voz. Con carteles y mensajes que exhibieron su reclamo, adujeron que Nación no baja los aranceles obligatorios, que es algo que suele suceder con meses de demora y que se trata de una situación repetitiva.

“Se están vulnerando las prestaciones de discapacidad en todo el país. Hay falta de pago a los profesionales y se están haciendo recortes a los beneficiarios”, manifestaron las profesionales de CTR a El Roldanense. “No es la primera vez que pasa, esto sucede todos los años y en diciembre se repite la situación. Generalmente, empezamos a trabajar en febrero y lo cobramos cuatro o cinco meses después, pasa así sucesivamente. Es insostenible”, plantearon.

Tal situación, aseguran las profesionales, “vulnera dos derechos”, ya que les imposibilita realizar su labor pero también que los pacientes accedan a sus tratamientos. “Lamentablemente, si no cobramos no podemos alquilar el lugar donde trabajamos, no nos podemos capacitar y hay un montón de otras cuestiones involucradas como el transporte, ya que los chicos no pueden acceder al lugar de las prestaciones”, explicaron. “Es toda una cadena y no podemos garantizar la continuidad de nuestro trabajo”, profundizaron.

En paralelo, aseguran que el paro se complementa con una realidad que viven anualmente. “Los aumentos que nos dan quedan absolutamente desfasados, cobramos con meses de retraso y la inflación hace que la plata valga menos. No tenemos un sindicato que nos represente, como sí poseen otros rubros”, describieron. En sintonía, solicitaron que también los padres de pacientes acompañen la medida de los trabajadores de la salud: “Los llamamos para que nos apoyen, no se trata solo de nuestra lucha. Ellos tienen que hacer sus reclamos”.

Al mismo tiempo, manifestaron su preocupación al no poder afrontar gastos propios como matrícula, monotributo y jubilación. “Queremos trabajar, pero esta es la única manera de visibilizar la situación. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta”, puntualizaron. “En algunos lugares ya son tres los días de paro, pero no queremos aflojar ya que siempre va a pasar lo mismo. Pensamos no solo en el ahora, sino también a futuro”, señalaron.