Primera encuesta electoral con resultados para Santa Fe: qué candidatos pican en punta

Salió al ruedo una de las primeras encuestas electorales elaborada de cara a las elecciones primarias y con datos específicos de Santa Fe. Se trata de la investigación de la consultora CB, que suele trabajar para las administraciones porteña y de Córdoba, efectuada entre 1.002 casos en línea.

Martín Bazan, subdirector de CB Consultora Opinión Pública, planteó en diálogo con FM Meridiano que los resultados -tanto a nivel nacional como en la Provincia- muestran un escenario complicado para el oficialismo, aunque advirtió que aún falta mucho tiempo para las elecciones y que no están aún puestos sobre la mesa los candidatos con nombre y apellido.

La investigación se realizó entre el 6 y el 10 de marzo, con un margen de error de +/- 3,1%. En la medición nacional se evaluaron dos hipótesis, una con Cristina Kirchner y Mauricio Macri y la otra sin ellos. Con Cristina Kirchner y Mauricio Macri en la línea, Juntos por el Cambio le saca más de 10 puntos a la del Frente de Todos (35,3% a 24,5%), aunque la vicepresidente es la candidata más votada en forma individual.

Entre Sergio Massa (4,3%), Daniel Scioli (1%), Alberto Fernández (0,8%), Juan Grabois (0,8%) y Wado de Pedro (0,5%) apenas si alcanzan a juntar 7,1%, entre todos ellos.

En la oposición se da una situación distinta, porque el ex presidente Macri no es el más bendecido de su espacio. Lidera Horacio Rodríguez Larreta (11,1%) menos de un punto por encima de Patricia Bullrich (10,3%), recién en tercer lugar el ex presidente con 6,2% y luego siguen María Eugenia Vidal 2,8%, Gerardo Morales 2,8%, Facundo Manes 1,2% y Elisa Carrió 0,9%.

El escenario sin Cristina es aún más complicado para el oficialismo. porque queda debajo de los 20 puntos (19,4%). Massa suma 7,7%, 3,4% de Wado de Pedro, 3,3% de Scioli, 3,2% de Alberto Fernández, 1,7% de Grabois y 0,1% de Juan Manzur. En la oposición, en tanto la evaluación sin Macri encumbra a Bullrich (13,7%), seguida por Larreta (12,2%), Vidal (3,4%), Morales (2,8%), Manes (1,9%) y Carrió (0,9%).

El espacio de Javier Milei corre de atrás, pero es el segundo más preferido detrás de Cristina, con un 15,5%, mientras que con porcentajes menores aparecen Juan Schiaretti (4,3%), Myriam Bregman (1,7%), un 5,8% en blanco y un 13,1% de No sabe/No contesta.

En el escenario que prescinde de Cristina y de Macri Milei crece a 16,7%, Schiaretti queda con 4,3%, Bregman con 2,5%, en blanco 8,5% y No sabe/No contesta 13,8%.

La carrera por la Casa Gris

En cuánto a las Paso santafesina del próximo 16 de julio, la investigación tomó por separado a Juntos por el Cambio y el Frente Progresista, que más allá de algún desgajamiento concurrirán juntos, en un Frente de frentes, a los próximos comicios.

En la investigación de CB, Juntos por el Cambio aventaja por casi 10 puntos al oficialista Frente de Todos, con estos números en cuanto de sus precandidatos:

– Juntos por el Cambio 30,2%: Carolina Losada 13,9%, Maximiliano Pullaro 11,4% y Federico Angelini 4,9%.

– Frente de Todos 20,5%: Marcelo Lewandowski 14%, Leandro Busatto 5% y Roberto Mirabella 1,5%.

Si se suma el 12% que reportó el Frente Progresista (un 7,8% para Pablo Javkin y un 4,2% para Clara García, la brecha entre el Frente de Frentes en gestación y el oficialista PJ se eleva a casi 22 puntos porcentuales (21,7 pp).

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, a La Libertad Avanza se le complica, al menos por ahora, meter la cuchara en la elección provincial. Medida su principal referente, Romina Diez, apenas si recaba 1,4%, muy lejos del 15% de su jefe porteño Milei.

En el ámbito de la elección provincial se reportaron un 14,7% de en blanco, y un 21,4% de No sabe/No contesta

Fuente: punto biz