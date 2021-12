Procopio: “Voy a traer proyectos empresariales e institucionales a Roldán”

Las elecciones del último 14 de noviembre no le permitieron tomar una banca en el Concejo Deliberante de la ciudad, sin embargo Vanina Procopio siguió inmiscuida dentro del proyecto gubernamental de Daniel Escalante y ocupará una de las secretarías. Será la encargada del área de relaciones interinstitucionales, un espacio nuevo que fue creado por la administración entrante y cuyo alcance explicó su encargada en diálogo con El Roldanense.

“Es algo que me nace, es un poco lo que quería hacer desde el Concejo, los proyectos, las modificaciones, la universidad y diferentes propuestas laborales”, dijo en primer orden, instantes previos al traspaso de mando y la asunción del actual intendente. “Estoy feliz de integrar este equipo sabiendo que cambiaremos Roldán, como siempre lo decía en la campaña. Vamos por una ciudad mejor”, manifestó.

Consultada sobre sus atribuciones en el nuevo cargo, Procopio describió cómo será su trabajo. “Soy la persona que traerá proyectos a Roldán, ya sea desde la parte empresarial, instituciones o de diversa índole”, subrayó. Además, expresó que el área de relaciones interinstitucionales es un espacio que da sus incipientes pasos no solo en la ciudad, sino también en otros lares. “Hace poco tiempo que se conoce en el mundo, literalmente”, sumó.

“He empezado a trabajar. Estoy creando contactos. Me he juntado con bancos, inversores y empresas. Se trata simplemente de hacer crecer a Roldán”, afirmó. “La realidad es que no solo debemos expandirnos a Rosario, sino también hacia otras ciudades. Estuve visitando ferias y trayendo proyectos”, puntualizó. Y culminó: “Esto es algo que le faltaba a la ciudad. Y hay una cosa gigantesca, que es llevar a Roldán a lo regional, al país y al mundo”.