Procrear 2022: cuáles son los requisitos para acceder

La inscripción al plan Créditos Casa Propia para aquellos que necesiten el dinero para la construcción, refacción o mejoras en las viviendas se encuentra disponible desde el lunes 3 de enero.

Los Créditos casa propia 2022 del programa Procrear tienen dos líneas. Una refiere a la construcción de viviendas nuevas y otra para la refacción de viviendas ya construidas. El dinero que se ofrece alcanza montos de hasta $4 millones y a pagar en un plazo de 30 años.

Los requisitos para adquirir el crédito Procrear de Casa propia:

– Tener nacionalidad argentina o residencia permanente

– Poseer Documento de Identidad vigente

– Tener entre 18 y 64 años al momento de inscribirse

– Contar con ingresos mensuales netos que alcancen los 53.000 y no superen los $175.000. Los mismos deberán provenir de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones.

– Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes)

– No ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones.

– No encontrarse inhibidido/a ni registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

Por otro lado, no van a admitirse terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes salvo que se trate de familiares directos.

Otros datos importantes a tener en cuenta al momento de inscribirse: el terreno deberá estar escriturado antes del 31 de marzo salvo que provenga de un organismo público, solo se podrán construir los Modelos de Viviendas del Programa a excepción de quienes decidan construir al fondo o arriba de la casa de sus padres y dicha construcción no deberá superar los 60 m² de superficie.

Los requisitos para el crédito Procrear para refacción:

La propuesta corresponde únicamente para la compra de materiales y mano de obra que garantice realizar modificaciones en la vivienda. El monto de los créditos van de $100.000 a $240.000 con un plazo de 36 meses para ser abonados.

– Contar con documento de identidad vigente

– Tener ingresos mensuales mínimos de $25.000 y máximo $175.00. provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones.

– Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados/as e independientes).

– Al momento de la inscripción tener entre 18 y 68 años.

– Ser propietario o alquilar un inmueble que cuente con algún tipo de déficit cualitativo.

– No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses ni esta. inhibido/a.

– Los participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por alguno de los siguientes vínculos: Matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente, unión convivencial o unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.