Provincia volvió a pedir a Nación por mantenimiento en la A012 entre Roldán y Ricardone: qué les dijeron

Funcionarios de la Provincia se reunieron días atrás con autoridades nacionales para reclamar por la reparación de rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. Una de ellas es la A012, entre otras como la 33, la 11 y la 178. Sin embargo, tras el nuevo cónclave, aseguraron que la respuesta fue negativa por falta de fondos. “Nos dijeron que no lo van a hacer, lo cual es una mala noticia porque son trazas que están en muy mal estado”, señaló el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, en diálogo con el programa D12A14.

Una de las cuestiones planteadas, según describió Enrico, fue el arreglo de las rutas del puerto. “Si nos ceden la A012, que es la que pasa por Roldán y Ricardone, nosotros podemos hacer un plan de mejora. Pero no tuvimos respuesta”, contó. “Vinimos por decimotercera vez hasta acá y esta es la tercera generación de funcionarios que nos reciben. Vamos a seguir insistiendo y reclamando hasta que empiecen a hacer mantenimiento y reparaciones de rutas, son las que le corresponden al presidente Milei”, detalló el ministro.

“Solicitamos que se cumplan los compromisos de reparación, caso contrario, el gobierno de Santa Fe está dispuesto a tomar rutas nacionales para hacer un esquema y pasarlas a Provincia”, expresó. “El gobierno nacional tiene que entender que no invertir en una ruta hace que la gente se accidente. Milei no puede decir que no le interesa la obra pública porque está jugando con la vida de la gente”, complementó, y aseveró: “Una de las soluciones es que pasen las rutas a Provincia para hacer las reparaciones a través de un sistema de participación privada”.