Proyecto Latinoamérica: es roldanense y emprende un viaje con aventuras exóticas en el horizonte

El auto ya está ploteado en su parte trasera. La idea fue analizada y masticada al detalle, como sucede cuando se trata de sueños que crecieron con los años. Y solo restan unos días para comenzar a andar. Patricio sabe que se acerca la fecha que estableció y admite su ansiedad, pero al mismo tiempo deja escapar su espíritu irrefrenable por conocer lugares e historias nuevas. El 4 de septiembre saldrá a recorrer Latinoamérica en un viaje que tiene día y hora de salida, aunque no de retorno.

“Es un sueño de adolescente que siempre quise hacer y, por una cosa u otra como créditos, la compra de un auto o las tarjetas, lo venía postergando. Me cansé y dije ‘no gasto más plata, ahorro para concretar esta ilusión que tengo desde hace muchísimo tiempo’”, cuenta Pato en diálogo con El Roldanense. Durante 2021 y 2022, recorrió muchos destinos turísticos de la Argentina, siempre con cámara en mano y volcando sus aventuras en el canal de YouTube “Aventuras con Pato”. Ahora, llegó el momento de cruzar la frontera.

Su hoja de ruta tiene como primer punto de llegada el Norte argentino. Luego, cruzará hacia Bolivia por el límite de La Quiaca – Villazón y, con tiempo, buscará llegar hacia Perú y Ecuador. De hecho, si consigue una manera extra de generar ingresos, intentará viajar también a Colombia. A la vuelta, pasará por las playas del norte chileno. “Voy a tratar de recorrer todo lo que pueda”, narra entusiasmado, y asegura que no lo desvelan tanto las grandes ciudades sino aquellos sitios escondidos.

“La idea es conocer los lugares a los que va todo el mundo, como el Salar de Uyuni en Bolivia o el Machu Picchu en Perú, pero también quiero meterme en sitios a los que no va la mayoría de la gente”, describe, y enseguida brinda más detalles de la experiencia. “Me voy a meter en la selva boliviana con la mayor biodiversidad del mundo, dentro de un parque nacional que se llama Madidi. También voy a entrar a un lugar que habitaron los dinosaurios más antiguos”, argumenta. “No voy a dejar de ir a lugares plagados de naturaleza, como me gusta a mí y como muestro en los videos que hago”.

A Pato le apasiona filmar animales, aunque aclara que siempre lo hace “sin molestar y respetando el medio ambiente”. Inclusive, no solo busca mostrar la naturaleza en sus videos, sino que también exhibe lugares históricos. Por ejemplo, en su canal se pueden observar videos sobre la estancia Santa Rosa o la localidad de Berretta. “Tengo planeado no solo ir a parques nacionales o reservas, sino también mostrar muchos pueblitos. Obviamente, voy a ir a conocer Potosí o Quito, pero me llaman más la atención los pueblos”, señala.

Viajará solo en su auto con un único objetivo, el de exprimir la aventura y descubrir cosas nuevas. Las calcomanías con que personalizó el vehículo generan intriga en la gente, que le pregunta por su canal. “Está bueno, ya que se interesan y así puedo ganar suscriptores. El crecimiento del canal es lento, es difícil ser youtuber y no es tan fácil como todos creen”, puntualiza y lanza una carcajada. A día de hoy, tiene 1900 suscriptores. “Mi canal crece a un ritmo lento pero sigue subiendo. La idea es que siga creciendo”, se esperanza.

Actualmente, la cuenta de aventuras le genera algunos ingresos, aunque asegura que son ínfimos. “Poder trabajar de esto, viajar y mostrar lugares del mundo, es otro gran sueño. Todavía no me rindo, voy a darle para adelante con este proyecto y ojalá algún día se pueda”, cuenta. Además de subir los videos de los puntos que visita, en su cuenta de Instagram muestra el día a día del viaje, la parte más rutinaria. Así lo hizo en sus dos últimas salidas, una de 31 días en la Patagonia y otra por San Luis, San Juan y La Rioja, y en cada una que hizo previamente.

Poco tiempo atrás, Patricio debió detener esa aventura argentina para ahorrar y cumplir el sueño que inicia en septiembre. “Es una vida alucinante, algo buenísimo. Lo que pasa es que sí o sí se necesita plata para hacer esto. Antes, lo que iba ganando me lo gastaba en viajes”, destaca. “Igualmente, es apasionante, ojalá en algún momento pueda vivir de esto y hacerlo hasta que me canse”, profundiza. Antes de la largada, investiga, suma conocimientos y estudia qué destinos podrá visitar y contar.

Durante los últimos días, quiso armar una especie de cama en la parte de atrás del auto y quitar los asientos traseros, pero el intento no dio el resultado esperado. Compró una carpa nueva e hizo una inversión en tecnología para sus videos. “Creo que va a ser una aventura re zarpada, aunque debo ser consciente de que voy a tener contratiempos. En tantos meses de viaje, algo puede pasar, por lo que debo estar preparado”, precisa, pero inmediatamente aclara que se enfoca en “disfrutar al máximo”.

“Quiero conocer la mayor cantidad de culturas posible, probar comidas diferentes y conocer gente. Además de conocer paisajes asombrosos y ver animales, la gente que te encontras es lo mejor”, asegura. Más allá de su intención por ver la esencia íntima de la naturaleza, una gran razón de ser del viaje está en conocer pares. “Hay personas que no te conocen, pero charlas media hora y ya te están invitando a la casa. Esas cosas son increíbles, la bondad y la buena onda son lo mejor de todo. Espero encontrar mucho de eso en este viaje”, se ilusiona. La aventura está por comenzar.