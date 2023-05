Pullaro en Roldán: “Si me toca ser gobernador, vamos a trabajar con Daniel codo a codo a para que esta ciudad crezca”

Maxi Pullaro se convirtió este viernes feriado en el primer precandidato a gobernador en recorrer Roldán en el marco de la campaña de cara a las próximas elecciones Primarias que se desarrollarán el próximo 16 de julio en la provincia. Si bien no es la primera vez que visita la ciudad, ahora lo hizo con el traje de candidato puesto y en ese marco estuvo también acompañado por el intendente Daniel Escalante, la diputada Silvana Di Stéfano, el candidato a senador Iván Ludueña y los candidatos a concejales encabezados por Carlos Alustiza.

“Mas que un precandidato es un amigo, hace mucho que conoce esta ciudad y conoce la realidad porque me ha acompañado todo este tiempo desde que soy concejal”, dijo Escalante en diálogo con la prensa local.

“Me siento parte de la gestión de Roldán, trabajé muchos años al lado de Daniel y siendo ministro de Seguridad acompañé los reclamos y los pedidos que nos hacían desde el Concejo. Hoy estamos trabajado por un proyecto político importante como es ser gobernador de la provincia, un proyecto que pretende despertar a la producción santafesina. Nuestra provincia tiene mucho para generar, empleo y crecimiento económico. También nos preocupan mucho las cuestiones de Educación y la seguridad publica que ha llegado a límites que no creíamos que se podía llegar”, dijo a su turno Pullaro.

“Sentimos que a esta ciudad le dimos mucho orden con funcionarios que trabajen y se ocupen de los problemas que tiene la ciudad y fundamentalmente establezcan pautas de convivencia. Con Daniel nos une una amistad de mucho tiempo, desde que los dos empezamos en la función pública, él como concejal y yo diputado, por eso creo que podemos planificar cosas importantes para la ciudad. Sepan que si me toca ser gobernador, vamos a trabajar con Daniel codo a codo para que esta ciudad crezca, se ordene y tenga los servicios que tiene que tener”, destacó.

“Quiero ser gobernador, me preparé y me formé toda la vida para eso. Hace 16 meses vengo armando equipos de gestión y propuestas, conozco en profundidad la provincia porque la camino hace muchísimos años y tengo en mi cabeza las obras que hacen falta en cada punto de la provincia, las rutas que hay que hacer, dónde tenemos que trabajar, se los problemas que tiene la producción y la industria, se los retrocesos que tuvimos en materia educativa y por lo tanto las medidas a tomar para que mejore la educación, y por supuesto que conocemos el avance que tuvo el narcotráfico estos tres años y medio y si volvemos las organizaciones criminales van a volver a estar presas y controlados en el servicio penitenciario y no como ahora”, sumó.

Por su parte, Distefano sostuvo la labor que se ha venido hasta el momento y resaltó que estos cuatro años en los que le tocó ser diputada estuvo caminado todo el departamento, “hemos estado en contacto con los vecinos preguntando sobre sus necesidades y reclamando a la provincia obras paralizadas, educación, salud, y confiamos que con Maxi como gobernador vamos a poder lograr que estas gestiones y reclamos que hacemos tengan una respuesta positiva”, proyectó.

También Carlos Alustiza dijo presente en la recorrida, una de las primeras actividades de campaña como precandidato a conejal: “Hay mucho entusiasmo, energía y ganas, con mucha gente ayudándome porque son mis primeros pasos, poniendo todo de mi para aportar, aprender y si bien soy oriundo de la ciudad, estoy caminando y charlando con la gente para contare cuales son nuestras propuestas. Creo en el grupo de trabajo que esta a la par mio y cuando uno cree en algo le dedica el 100% de su energía”, aseveró.