Pullaro: ‘‘Es innegable la existencia de vacunatorios Vip en Santa Fe’’

El presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Pullaro, expresó: ‘‘Esperábamos menos generalidades y más precisiones del ministro Roberto Sukerman. Ante los escandalosos Vacunatorios Vip en Baigorria y otras localidades, de enorme gravedad, pareciera que para el gobierno los responsables son los directores de los hospitales. Aquí existieron mayores niveles de complicidad, y no aparecen los responsables políticos’’.

‘‘Durante las horas de interpelación no logramos conocer cuáles son los mecanismos de control y transparencia en el proceso de vacunación en Santa Fe. En ese sentido le pregunté al ministro cuántos casos y cuántos vacunados vip fueron descubiertos por los mecanismos de control. No me contestó, y nos quedamos sin conocer qué nivel de información tiene el gobierno de Santa Fe’’.

‘‘Es innegable la existencia de vacunatorios Vip en Santa Fe, porque se dan al menos tres condiciones. Por un lado la intención de una persona de colarse o saltarse la fila, otra es la complicidad de quienes la aplican, y por último la ausencia de controles y mecanismos de transparencia. En Santa Fe se dieron las tres’’.