Pullaro: “Santa Fe puede cambiar y estar mejor, tenemos coraje para hacerlo”

Este martes al mediodía en Cayastá se lanzó el Frente que enfrentará al peronismo en las próximas elecciones. En el espacio confluyen diez partidos entre los que se encuentran la UCR, el PRO y el Socialismo. Tras la presentación el diputado y precandidato a gobernador Maxi Pullaro, expresó la necesidad de cambiar el rumbo de la provincia.

“En estos 4 años retrocedimos en la provincia y en el país, yo recorro Santa Fe de norte a sur y de este a oeste desde hace 15 meses, hablo con productores, con empresarios, con docentes, con vecinos y vecinas de cada rincón. Estoy convencido del potencial que tiene Santa Fe, que puede estar mejor, que puede cambiar, que tiene con qué”, expresó.

Pullaro trabaja con sus equipos técnicos y durante todo el año pasado organizaron encuentros con personas de diferentes regiones de la provincia evaluando los problemas de cada zona y sus posibles abordajes. Con los resultados comenzaron a diseñar un plan de gobierno que se aplique desde el primer día de gobierno.

“Es un momento para personas con carácter, conocimiento, experiencia de gestión y equipos. No alcanza con tener buenas intenciones, ser bueno o ser honesto; no es un valor agregado”, señaló. “Santa Fe necesita un gobernador que defienda a Santa Fe ante quienes se llevan todo lo que produce y lo reparten entre los punteros de Buenos Aires. Alguien que sepa enfrentar a quien sea para que no le pongan el pie en la cabeza a los que trabajan”, enfatizó.

Durante la semana anterior el legislador se presentó como candidato a la gobernación en Juntos por el Cambio en un acto lejos de la política tradicional. En un escenario en medio del campo en Esperanza, Pullaro expresó su intención de mejorar la Educación para lograr mejor calidad educativa, de defender la producción santafesina y de gestionar con eficacia los recursos del Estado. “Aprendí del mejor, aprendí de Miguel Lifschitz”, dijo quien fuera el ministro de Seguridad durante 4 años y uno de los hombres más cercanos al anterior gobernador.