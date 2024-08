Pura emoción: es fanático de River y su familia le dio una gran sorpresa al hacerlo socio del club

Una vez que Lucas agarró el teléfono de su hermana menor, sus palabras reflejaron una gran emoción. “Me vas a hacer llorar”, atinó a decir mirando la pantalla. Fanático de River, observó que su familia lo hizo socio del club para que pueda estar más cerca de su anhelo, alentar al equipo del cual es hincha desde la cancha. Su familia no pudo evitar que se cayeran algunas lágrimas, acompañando su alegría.

“Lucas tiene síndrome de down. El 24 de agosto fue su cumpleaños y al día siguiente, el domingo 25, queríamos ir a ver a River frente a Newell’s al Monumental, pero no conseguimos entrada”, comenzó relatando Laly, la hermana, a El Roldanense. Fue ella quien compartió el momento en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Este video me da años de vida, no pensé que iba a causar tanta emoción”.

Días atrás, cuando le preguntó qué regalo quería para su cumple, la respuesta había sido clara. “Me dijo que su sueño era ir al Monumental. Lo hicimos socio del club para ver si así era más fácil, pero no se pudo todo”, contó. “Por eso, ahora estamos esperando poder cumplir su sueño de ir al estadio y conseguir alguna entrada”, esgrimió. Como sea, una gran parte del objetivo ya está cumplida.