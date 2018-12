Qué destinos eligen los roldanenses para irse de vacaciones este verano

Según un relevamiento aportado por la agencia de viajes local Nivel Up la temporada 2019 arrancó con un buen ritmo de ventas. “Lo que más se está vendiendo es Brasil y destinos del Caribe pero en marzo, abril y mayo donde bajan considerablemente los precios en comparación con enero y febrero”, comentó el titular de la empresa, Federico Ziraldo.

Así, en estos dos meses que son los más fuertes del verano los viajeros eligen como destino turístico ciudades de Argentina como Carlos Paz, Costa Atlántica, Bariloche e Iguazú, entre otros. Son menos, en tanto, los que optan por veranear en el exterior, principalmente por una cuestión de precios.

“La fuerte suba del dólar a mitad de año perjudicó mucho las salidas al exterior pero hoy en día se acomodó un poco y la gente sigue eligiendo destinos internacionales”, sumó Ziraldo.

“Si tengo que hacer un balance general desde Noviembre hasta lo vendido hacia el mes de mayo tengo que decir que fue bueno, aunque años anteriores fueron mejores. Igualmente todavía quedan lugares para este verano. Los esperamos con las mejores ofertas”, finalizó invitando a todos a visitar las ofertas en www.nivelupviajes.com y dejó algunas sobre la mesa:

Brasil y Caribe

# Maceio – Aéreos desde Rosario – Mayo – 7 noches – Media pensión desde u$s 850

# Punta Cana – Aéreos desde Rosario – 7 noches – All inclusive desde u$s 1540

Argentina

# Carlos Paz – 5 noches – Media pensión – Hotel Presidente $7700

# Iguazú – Bus – 4 noches – Media Pensión – $7900