Qué es el acompañamiento terapéutico y quiénes pueden necesitarlo

Por: Javier D intino AT (*)

¿Qué es el Acompañamiento Terapéutico (A.T.)?

Según el Lic. Rubén Ghía, el Acompañamiento Terapéutico es un recurso clínico especializado que opera desde un abordaje psicoterapéutico y social, en forma articulada con el profesional o el equipo terapéutico que lo indica. Se incluye en el ámbito de la Salud Mental, el tratamiento de pacientes severamente perturbados, con derechos vulnerados, en situaciones de crisis, en casos recurrentemente problemáticos o no abordables por las estrategias terapéuticas clásicas, en rehabilitación de adicciones y en pacientes hospitalizados. Es aplicable a todos los pacientes, independientemente de su edad y sexo.

El objetivo principal del A.T. es la re-inserción e inclusión social; el transitar la cotidianidad del paciente conquistando, en cada momento posible, pequeños logros en el ámbito bio-psico-social-espiritual; siempre tendientes a estimular la autonomía del paciente en su entorno familiar y social. Como indica la Lic. Nora Susana Cavagna, el acompañamiento se desarrolla a un nivel vivencial no interpretativo. Por tal motivo, el acompañamiento terapéutico no es una simple compañía. Implica poner el cuerpo y ejecutar técnicas cuyo objetivos, a corto, mediano y largo plazo, son objetivos previamente definidos.

¿Quién realiza un A.T.?

El A.T. es realizado por la figura del acompañante terapéutico (a.t.), un auxiliar de salud calificado que se desempeña fundamentalmente en forma ambulatoria; trabaja con pacientes de todas las edades, hospitalizados o no, portadores de dolencias agudas o crónicas; que prolonga la tarea del equipo fuera del encuadre terapéutico de consultorio y se vale de la cotidianidad del paciente para sostener un proyecto de abordaje preestablecido. Este último punto es crucial, pues, es el que le brinda al paciente la posibilidad de continuar la terapia en su propio entorno, disminuyendo los tiempos de internación nosocomial y, en muchos casos, la evita.

Las funciones principales de un A.T. son:

• brindar contención y sostén al paciente

• crear un espacio de diálogo y reflexión

• aportar su propia imagen y conducta como referente

• recavar y registrar datos sobre el desempeño del paciente y su evolución

• Intervenir in situ (en el lugar y en tiempo real) para controlar momentos de crisis.

¿A donde me dirijo si necesito A.T.?

Si se encuentra en Roldán o en la región y necesita asesoramiento, hacer consultas o evacuar dudas puede ponerse en contacto con nosotros:

Whatsapp: (0341) 152807893

E-mail: depto.at.roldan@gmail.com

(*) Acompañante Terapéutico del Centro Interdisciplinario Somos Uno