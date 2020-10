Qué es el extraño bichito negro y rojo que invadió Roldán

Desde el último fin de semana, muchos son los rosarinos que están sorprendidos y algunos hasta asustados por

La presencia de un extraño insecto invadió durante los últimos días Roldán y varias localidades de la zona como Rosario y Funes. Según explicó el Director de Vectores de Rosario, Carlos Tasinato, en el portal radiofonica.com se conoce como Plecia nearctica y es de la familia de los Dipteros– como las moscas, mosquitos, típulas y los tábanos.

También conocido como “El insecto del amor” es una especie de mosca de marzo que se encuentra en partes de América Central y el sureste de los Estados Unidos, especialmente a lo largo de la costa del Golfo.

También se conoce como la mosca de la luna de miel o el insecto de doble cabeza.

Según el especialista, no tiene ningún riesgo sanitario y “si bien genera pánico en la población no es más que una molestia, señaló. “No llega ni a ser plaga, es inofensivo, genera susto en las personas porque no sabe qué son”, sumó

Aunque el especialista, también alertó que “podrían generar irritación en el cuerpo cuando se lo aplasta”.