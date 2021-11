Quisieron anotar a su hijo con autismo a una escuela y denuncian discriminación

Romina y Javier hace seis años que viven en Roldán y, con todo el entusiasmo del mundo, comenzaron a buscarle escuela primaria a su hijo con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Así, llegaron a una institución privada que está por abrir sus puertas en Tierra de Sueños 3 y, según denunciaron en redes sociales, sufrieron una actitud discriminatoria.

“Nuestro hijo arrancó en un jardín de Roldán sin primaria. Nos habíamos entusiasmado con un colegio nuevo que si bien nos iba a dar trabajo costearlo, pensábamos que tenía una manera interesante de pensar la educación. Tuve una reunión por zoom, fueron muy abiertos, inclusivos. Les pregunté qué pensaban de los chicos con alguna discapacidad, si la escuela estaba abierta a eso, a recibir a las maestras integradoras, y me dijeron que si. Luego nos reunimos personalmente, y de entrada percibimos que podía haber inconvenientes porque empezaron a dar vueltas con el tema de que era un colegio nuevo, que estaban buscando el plantel, de que quizás el nene necesitaría quedarse donde está y no generar un cambio”, contó Romina a El Roldanense.

“Les comenté que el nene tenía que cambiar si o si porque el lugar donde estaba no tenía escuela primaria y empezaron a dar vueltas con que tenían que ver si estaban a la altura de lo que el nene necesita. Les expliqué que él no necesitaba nada especial, sólo la predisposición para trabajar con su apoyo terapéutico. Luego quedaron en contestar por sí o por no y el viernes me contactaron para decirme que el colegio no estaba preparado para él. Les hablé de la discriminación que estaban cometiendo. No me quiero imaginar para alguien con discapacidad motora o física ¿lo tienen pesado a eso? ¿o tampoco lo pensaron desde lo edilicio? Me da dudas también esta manera de encarar la educación muy distinto al colegio actual, si no pueden con esto cuando en realidad es sólo predisposición”, se cuestionó la mamá.

En tanto, el reclamo de la familia es acompañado por la agrupación Padres Autismo Roldán, quienes en su página oficial de Facebook contaron la situación y manifestaron que harán las presentaciones pertinentes tanto en el ministerio de Educación como en la Municipalidad.