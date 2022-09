Quisieron robarle dólares a una mujer en barrio El Charquito con el cuento del tío

En el mediodía de este martes Norma recibió un llamado telefónico con el que intentaron robarle dólares con el renovado cuento del tío. Pero la mujer, que vive en barrio El Charquito, se dio cuenta de la acción y logró cortar rápido la llamada.

‘‘Este martes cera de las 13.30 hs estaba terminando de almorzar en mi casa y suena el teléfono fijo de mi casa, al atender una voz de una mujer del otro lado se hace pasar por mi sobrina y en ese momento ya comencé a dudar de que verdaderamente era ella, pero no me asusté y la seguí escuchando’’, explicó Norma en diálogo con El Roldanense.

‘‘Desde el otro lado del teléfono esta voz femenina me empezó a decir que si había escuchado al presidente que había establecido que se debían cambiar los dólares viejos y que como consecuencia de eso tenía que ir al banco, en ese momento me di cuenta que me querían estafar, entonces corté la llamada’’, relató la vecina de la ciudad del barrio El Charquito.

‘‘Cuando terminó la llamada hablé con mi cuñada, para saber si había pasado algo con mi sobrina y por suerte estaba todo bien. De este tipo de estafa no es la primera vez que me lo intentan hacer, hace un tiempo atrás me habían llamado unos contadores de Buenos Aires pidiendo dinero’’, contó.

Por último Norma, resaltó: ‘‘Mi idea es poder contar la historia para que los vecinos de la ciudad estén atentos, y que no den explicaciones de nada ni datos, porque muchos se quieren aprovechar de las personas adultas y