Rap X Amor, la original iniciativa para ayudar a un merendero local y conocer la cultura hip-hop

Con la premisa de “ayudar a ayudar”, el grupo local Rebelde Screw organiza Rap X Amor, una jornada que tendrá lugar en el Skate Park del Paseo de la Estación el próximo domingo 22/08, de 14 a 20 horas. El evento tendrá fines benéficos, ya que junto al objetivo de hacer conocer su música y la de diversos invitados, quienes la organizan alientan a que cada visitante lleve alimentos no perecederos, juguetes o ropa para donar al Merendero de Mercedes, ubicado en Villa Flores.

“Fuimos a hablar con Mercedes y le dijimos que pensábamos hacer un evento para ayudar a los chicos. La gente que vaya tendrá que llevar alimentos no perecederos, ropa que le quede chica o ya no use, juguetes, etcétera”, dice Marcio, uno de los responsables de la movida, a El Roldanense. Además de su recital en vivo, se podrá disfrutar de los shows musicales de bandas funenses y rosarinas, junto a break dance, graffitis, batallas y exhibiciones freestyle.

Esta vez, la música será un puente para una acción benéfica y, así, ayudar al establecimiento local. Igualmente, otro de los grandes objetivos de quienes organizan la jornada es difundir su cultura. “Nuestra idea es que sepan cómo es la cultura del hip-hop, que viene de la calle y es para la calle. Queremos mostrar esa parte y, con eso, tratar de ayudar. El evento se llama Rap X Amor por el simple hecho de hacerlo con el corazón y con amor para los chicos”, cuenta.

En paralelo, destaca y muestra su agradecimiento a las bandas que vendrán ad honorem a exhibir su música en la ciudad. “Será un evento de hip-hop cultura que va a durar todo el día y tendrá de todo. El punto firme de esta movida es ayudar”, subraya Marcio, apodado Maarck y acompañado en RBD por RDK, GRX, Basura Blanca, Dano y el Pela. Y ya proyecta a futuro: “Ese día será para el merendero, luego quién sabe si se puede seguir haciendo eventos e ir ayudando a diferentes lugares. Sería algo genial, es algo que tenemos en mente”.