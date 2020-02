Reclaman que se cumplan con las obras de la Ruta 9 entre Tortugas y Roldán

“Se han realizado numerosos reclamos y protestas para lograr que Vialidad Nacional cumpla con las obras; pero hacen oídos sordos”, expresó la diputada Silvana Di Stefano este jueves ante el pedido realizado para que se concreten las obras en la Ruta 9 entre Tortugas y Roldán. “Falta repavimentación, mantenimiento de banquinas y señalización y como si esto fuera poco, en el distrito 7 que es el área que corresponde a esta zona no han designado director hasta el momento”, añadió la legisladora.

Los reclamos para que se ejecuten obras que garanticen la seguridad vial para quienes circulan por la RN1V09 (ex Ruta Nacional Nº 9), en la traza comprendida entre las localidades de Tortugas y Roldán, vienen desde 2016. Intendentes y presidentes comunales de las localidades que se encuentran atravesadas por ese tramo mencionado llevaron adelante diversas gestiones, los vecinos se autoconvocaron y organizaron movilizaciones, buscaron diferentes alternativas de expresión pero no han recibido ninguna respuesta. Incluso mantuvieron audiencias con Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial de la Provincia, con diferentes funcionarios públicos, formación de comisiones mixtas, inicio de medidas administrativas y legales, cortes de ruta, cortes de autopista Rosario-Córdoba, exposición de la emergencia vial a través de campañas mediáticas. Sin embargo hasta ahora no han obtenido respuesta.

“Lo único que se ha logrado son arreglos parciales, paliativos de corta duración que distan de solucionar el grave problema que se plantea. Son necesarias acciones urgentes, cada día que pasa pone en riesgo de vida a las personas que transitan por el lugar. No podemos darnos el lujo de perder vidas por la desidia del Estado. Es por eso que le he pedido al Gobierno Provincial que se ponga al frente de este reclamo para lograr soluciones concretas”, enfatizó la legisladora.

El tránsito continuo e intenso agudiza el problema. Es un trayecto utilizado por los pobladores de la región para trasladarse de localidad en localidad por motivos de trabajo, de salud, educativo, por deportes, eventos sociales, familiares, entre otros. El problema se hace aún mayor si se tiene en cuenta que en la temporada de cosecha, muchos camiones utilizan esa ruta y específicamente ese tramo para eludir el peaje de la Autopista Rosario – Córdoba. Esto no sólo vuelve más peligroso el lugar, sino que acelera el deterioro de las condiciones de transitabilidad.

“Muchas veces el funcionario nacional no toma dimensión del problema y mucho menos de las tragedias a la que se expone a los ciudadanos. Desde un despacho en Buenos Aires es difícil entender el tema, el porqué de la urgencia; es por eso que reclamamos al Gobierno de Perotti que con el mayor énfasis posible, traslade esta situación a los funcionarios que correspondan, para dejar de llorar muertes evitables”, señaló Di Stefano.